AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Urla'da kadın ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in kent içi ulaşım, trafik, alt yapı yenileme gibi sorunlarının çözümünün yıllardır ötelendiğini, bunun kentin kaderi olmadığını, değiştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Sürekli, ilçe ziyaretleri kapsamında Urla'da kadın ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi, ziyaretlerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, 30 ilçede yürüttükleri eş zamanlı saha çalışmalarının verimli geçtiğini, çözüm odaklı bir yaklaşımla vatandaşları dinlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kent genelindeki alt yapı eksikliğine işaret eden Sürekli, şunları kaydetti :

"CHP'li belediyeler, İzmir'in kent içi ulaşım, trafik, alt yapı yenileme gibi sorunlarının çözümünü yıllardır öteliyor. Kronik hale gelen bu sorunlar, İzmir'in ve ilçelerinin gelişmesindeki en büyük engeller. Kokan bir kent, kirli bir deniz, balık istifi bir trafiğin olduğu yerde makyajla çözüm üretemezsiniz.

İzmir'in bu hizmetsizliği kader değil. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Gönül seferberliği, karınca modeli, eş zamanlı ziyaret çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Hız kesmeden sahada olmaya devam. Millete hizmet bizim düsturumuz. İzmir'in Ak kadroları bu bilinçle yol alıyor."

Sürekli, Urla'nın tarihi, doğası, tarımsal ve kültürel zenginlikleriyle muazzam bir ilçe olduğunu, ilçede son olarak marina ve balıkçı barınağı projeleri ihalesinde son aşamaya gelindiğini aktardı.

Sürekli'nin ilçede esnaf ve şehit aileleri ziyaretlerinin yanı sıra Urla Bosna Sancak Karadağ Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileriyle de bir araya geldiği belirtildi.