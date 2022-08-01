AK Parti'den Dikili'deki su kesintisine tepki - Son Dakika
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AK Parti'den Dikili'deki su kesintisine tepki

01.08.2022 11:25
AK Parti'den Dikili'deki su kesintisine tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Dikili'de yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Dikili'de yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı açıklamada ilçede su sıkıntısı nedeniyle insanların tankerlerden su doldurmak zorunda kaldığını, bu görüntülerin kente yakışmadığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin su gibi temel bir hizmeti veremediğini kaydeden Sürekli, "Makus talih desek, değil, mukadderat desek, hiç değil. Arıtma tesisi de olmayan Dikili'de kanalizasyon mikserlerindeki tıkanıklığı gideremeyen belediye, 5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir. Bir değil, iki değil aynı tabloyu Foça'da da yaşamıştık. Demek ki ortada bir beceriksizlik, ihmal, plansızlık ve boş vermişlik var. Yaz sıcağında, üstelik turistik bir ilçede vatandaşa yaşatılan bu ilkelliğin tek müsebbibi vardır CHP'li Büyükşehir Belediyesi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ise Dikili'de yıllardır arıtma sisteminin olmadığını 4 merkezden toplanan ilçenin kanalizasyonunun mikserle karıştırılarak arıtılmadan denize verildiğini ifade etti.

1989 yılından kalma kanalizasyon sisteminin tıkandığını ve tamir edilemediğini bildiren Şekerci, şunları söyledi:

"Tamir edemeyince şehrin suyunu kestiler. İnsanlar suyu kullanmasın, duş almasın, suyla ihtiyaçlarını görmesin, en minimum su tüketimi olsun ki, buradaki pompalar zorlanmasın diye düşünüyorlar. Ancak, tamiri yapamadıkları için ilçemiz susuz kaldı. Hem Dikilili hemşehrilerimiz hem de tatil için ilçemize gelen turistler büyük oranda susuzluktan etkilendi. Yazın en sıcak günlerinde vatandaşlarımız bir bardak suya muhtaç edildi."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Dikili'deki su kesintisine tepki - Son Dakika

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