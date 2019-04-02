Son Dakika Haberleri: AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: 25 İlçede 3 Bin 800 Sandıkta Usulsüzlük Tespit Ettik

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: 25 İlçede 3 Bin 800 Sandıkta Usulsüzlük Tespit Ettik

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: 25 İlçede 3 Bin 800 Sandıkta Usulsüzlük Tespit Ettik, System.String[]
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı. Şengül tespit ettikleri usulsüzlüklere ilişkin itirazların yapıldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'in 25 ilçesinde toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini söyledi. Şengül, "İl Başkanlığımızda görevli ekipler, 31 Mart akşamından itibaren sandık sonuçlarını tek tek incelemeye aldı. Bunun neticesinde, İzmir'in birçok ilçesinde oylarımızın başka partilere kaydırıldığını tespit ettik" dedi. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına başvuruların yapıldığını söyleyen Aydın Şengül, şunları kaydetti:

"Örneğin; Karşıyaka'da itirazımız kabul edildi ve inceleme neticesinde diğer partilere yazılan 800 oyumuzu geri aldık. Gaziemir'de 530, Bergama'da 200 oyumuzu bu şekilde düzelttik. Ayrıca geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için de talebimizi ilettik. Kemalpaşa, Beydağ ve Tire gibi ilçelerimizde oy farkı çok az. Bunu göz önüne aldığımızda, yaptığımız bu itirazlar İzmir'in iradesinin tam olarak yansıması açısından büyük önem taşıyor. İzmir halkı ne karar verdiyse, başımızın üstünde yeri var. Bizler, 1 oy bile sapmadan, sonuçların hakkaniyetli olarak sandığa yansıması için mücadele ediyoruz."

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:50 Kaynak: DHA

Aydın Şengül, AK Parti, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 19:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: 25 İlçede 3 Bin 800 Sandıkta Usulsüzlük Tespit Ettik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]