AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Bergama'daki Millet Bahçesi Projesine yönelik itirazlara tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama'daki Millet Bahçesi Projesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin yaptığı itirazların siyasi amaç taşıdığını savundu.

Sürekli yaptığı yazılı açıklamada, Bergama ve çevresine nefes aldıracak Millet Bahçesi Projesine kamuoyunu yanlış bilgilendirerek engel olunmaya çalışıldığını, yasal ve doğru olan projenin ilçeye kazandırılacağını aktardı.

Projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin de itiraz ettiğini kaydeden Sürekli, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi de şehir plancıları da ortada yasal olarak bir usul ya da esas ihlali olmadığını, projenin çok daha fazlasını karşılayacağını çok iyi biliyor. Her türlü hizmet ve çözümü içinde barındıran Millet Bahçesi'ne karşı çıkmaları tamamen siyasidir. İsnatsız ve yersizdir." ifadelerini kullandı.

Projenin bölgedeki esnaf da dahil hiç kimseyi mağdur etmeyeceğini bildiren Sürekli, itiraza gerekçe olarak gösterilen ticaret merkezi ve stat konusunun da yansıtıldığı gibi olmadığını belirtti.

Sürekli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Stat için plan değişikliği ve takas işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığının uygunluk görüşü ve onayı ile zaten çözülmüştür. Bergama Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında mevcut stadyum yerine takas işlemi yapılmıştır. Bergama Belediyesi, Bakanlığa devri yapılan parsellerin bulunduğu alanda eşdeğer büyüklükte yeni bir stadyum alanı yapımı amacıyla gerekli plan değişikliği çalışmalarına başlamıştır. Bergama hatta bölgeye nefes aldıracak bir hizmete kamuoyunu yanlış bilgilendirerek engel olmaya çalışıyorlar. Bu dayanaksız müdahaleyi kabul etmiyoruz.

CHP yıllardır merkezi idareyi hedef alarak 'İzmir'i cezalandırıyorlar' algısı yaratma çabasında. Bunu Konak Tünelinde yaşadık, Karabağlar'da üniversite projesinde yaşıyoruz. Bugün de Bergama'da karşı karşıyayız. Algı yöneterek, İzmirlilerin aklını küçümseyerek yıllardır bizi hedef gösterenler, ellerindeki gücü sudan sebeplerle merkezi hizmetleri engellemek için kullanıyor. Kim, kimi ve neden cezalandırıyor iyi irdelemek gerekir. Bugün Bergama Millet Bahçesi için ayağa kalkan zihniyet, sadece bu şehre ve halkına zaman kaybettiriyor. İnsanları hizmetten mahrum bırakmayı göze almak vicdan işi değildir. Millet Bahçesi, doğru bir projedir, yasaldır, kamu yararınadır ve milletimize kazandırılacaktır."