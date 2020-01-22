AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: CHP inkar ve örtbas tavrı içinde - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ üyeliği şüphesiyle tutuklanması sonrasındaki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sürekli, "Ne yazık ki CHP, olup biteni başından itibaren inkar ve örtbas etmeye çalışan tavır içinde" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ üyeliği şüphesiyle tutuklanması sonrasındaki tartışmaları değerlendirdi. Sürekli, son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, Oğuz'un başkan adaylığı referansını sormasına karşılık yapılan açıklamaların, süreci baltalamaya ve durumdan siyasi yarar ummaya yönelik olduğunu söyledi. Ortada ciddi suçlama olduğunu, yargı sürecinin devam ettiğini ve aslında başından itibaren de meseleyi yüksek perdeden dillendirmeme hassasiyeti içinde olduklarını belirten Sürekli, "Aynı hassasiyeti, kendisini sahiplenenlerin de göstermesi gerekir. Ne yazık ki CHP, olup biteni başından itibaren inkar ve örtbas etmeye çalışan bir tavır içinde. Kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormak zorunluluğu doğuyor. Genel başkan yardımcımız da haklı olarak bunu yapmıştır" dedi.

?"İddianamede delillerle desteklenmiş çok ciddi iddialar olmasına karşın, masumiyet karinesine saygı duyduğumuz için bu olayı çok yüksek perdeden siyasi bir söylem haline getirmemeye gayret ettik" diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, şöyle devam etti:

"Ancak ciddi ithamlar söz konusu. CHP'nin de bu olay üzerinden siyaset yapma eğilimi ve manipüle eden tavrı açısından soru sormak oldukça doğal. Soruya soruyla cevap vererek meselenin aslını perdelemeye çalışmak da doğru değil. Sorulan soruyu yanıtlamak yerine saldırıya geçmek doğru değil. Geçmiş tabi ki ortada. İş bu süreç üzerinden siyaset yapmaya gelirse elbette söylenecek çok söz olur. 27 Mayıs, 12 Mart, 28 Şubat, 27 Nisan'a sahip çıkan, 15 Temmuz'a ise kontrollü diyen; hain darbe girişimini tanımayan bir yapının bu kadar özgüven içinde olması da anlaşılır değil. Malum 15 Temmuz sonrası bile sayın genel başkanlarının, FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasını, FETÖ'nün kitaplarının toplatılmasını eleştiren söylemleri olmuştu. O yüzden kimseyi hedef alarak bu açıklamayı yapmıyoruz. Biz bu işin gerçeklerinin, perde arkasının peşindeyiz. Liderimizden en sade üyemize, vatandaşlarımıza kadar darbe gecesi tankların karşısına dikilip darbeyi savuşturmuş bir parti olarak o kadarına da hakkımızın olduğunu düşünüyoruz."