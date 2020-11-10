AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 10 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sürekli, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve İstiklal mücadelesi veren Anadolu insanının muhteşem bir destana imza attığını belirtti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin uyanışının ve bir devletin kuruluşunun mimarıdır. Bu eseri oluşturmayı başaran nadir dehalardan biridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize minnettarız." ifadelerini kullanan Sürekli, şunları kaydetti:

"Bu topraklar; büyük fedakarlık ve cesaret ile hürriyet mücadelesine sahne oldu. İstiklal ve istikbali birlikte düşünmek bunun en büyük formülüydü. Mustafa Kemal Atatürk, işte bu formülü; öngörüsü, zekası ve azmi ile hayata geçirdi. Bizlere bıraktığı en büyük miras da aslında buydu. 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' olmayı inşa etmek ve sürdürebilmek bizlere düşüyor. Bu emanet, hepimizin. Hedefimiz aynı; büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye..."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, aynı milli ruh ve heyecanın sürmesi gerektiğine işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan cumhuriyete sahip çıkmak ve çağdaş medeniyet hedefine ulaşmak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.