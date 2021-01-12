AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den "Agamemnon" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den "Agamemnon" açıklaması Açıklaması

12.01.2021 13:55
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daha önce "Pagos", "mizah festivali", "Kıbrıs" gibi konularda aldığı tutumu hatırlatarak, Pasaport'ta kurulan geçici iskelenin "Agamemnon" ismini taşımasıyla ilgili yürütülen tartışmalara da...

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daha önce "Pagos", "mizah festivali", "Kıbrıs" gibi konularda aldığı tutumu hatırlatarak, Pasaport'ta kurulan geçici iskelenin "Agamemnon" ismini taşımasıyla ilgili yürütülen tartışmalara da kendisinin neden olduğunu savundu.

Kerem Ali Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada Soyer'in Kadifekale Pazarı'ndan arabalı vapur anketine, mizah festivaline Türk ve İslam düşmanlarının davetine kadar pek çok tartışmalı konuyla hatırlandığını belirtti.

Üretici pazarına "Kadifekale" yerine "Pagos" isminin verildiğini hatırlatan Sürekli, "(Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakın) diyen kimdi? İzmir bayrağı ve parasını kim gündeme getirdi? Mizah festivaline, Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri İzmir'e davet eden ve yine aldığı tepkiler neticesinde geri adım atan kimdi? Soyer'in tartışmalı tutum ve tercihleri hep vardı. İşte bu sebepledir ki algılar olgu haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

Sürekli, gönüllerinin şehrin belediye başkanının bu şehrin tüm değerlerini kucaklamasından yana olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çaka Bey'i, Umur Bey'i, Teğmen Celil'i yok sayıp, karşılarında sadece Agamemnonları anar ve savunursanız sonuç budur. İzmir, tarihi ve milli değerlerine bağlı, farklı inanç ve kültürlere saygıyı içine sindirerek birlikte yaşama becerisine sahip bir şehir. Her seferinde etkiyi yaratıp, tepki görünce geri adım atmakla olmaz. Bu kötü bir döngüdür. Tarihimizi, milli hassasiyetlerimizi gözeten, kucaklaşıcı bir tutum sergileme konusunda direndikleri sürece bu tartışmaların sonu gelmeyecektir. İzmir ki İstiklal Mücadelesi'nin simgesidir. Vatanperverliği, bayrağına ve milli birliğine sahip çıkışıyla örnektir. Bu şehirde elbette her renkten insan yaşıyor ama temel hassasiyetlerin bilerek ve isteyerek göz ardı edilmesi, kabul edilemez. Hele ki tepkiler karşısında, 'Bana iftira ediyorlar', 'Karşı kampanya başlattılar' gibi savunmalarla sahneye çıkıyorsanız, durum daha da vahimdir. Sözün kısası ne ekersek onu biçeriz. Soyer, ektiğini biçiyor."

Tunç Soyer, AK Parti, Kıbrıs, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'Agamemnon' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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