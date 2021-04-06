AK Parti'li Sürekli, İzmir'de akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kadının ailesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden kadının annesi ve ablasını ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, "hastanede yatak bulunamaması" nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarıyla gündeme gelen A.Ö'nün annesi ve ablasını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında aileyle telefon görüşmesi yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da taziyelerini iletti.

Konunun takipçisi olduklarını vurgulayan Yıldırım, acılı aileye her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Ali Sürekli, hastanede boş yatak bulunamadığı iddialarının kesinlikle doğru olmadığını, ailenin beyanı doğrultusunda sürecin nasıl işlediği ve varsa sorumlularının ortaya çıkması için gerekli araştırmaların yapıldığını bildirdi.

Böylesi acı bir kaybın siyaset malzemesi yapılmasını kınadıklarını belirten Sürekli, "Bir yılını dolduran salgınla mücadele süresince bu türlü bir iddia ve olay asla söz konusu olmamıştır. Meseleyi bu boyuta taşıyanlar art niyetli ve böyle bir acıdan medet umabilecek zihniyettedir." ifadelerini kullandı.

Sürekli, genç yaşta hayatını kaybeden A.Ö'nün sağlık durumu, tedavi süreci ve vefatının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hassasiyetle incelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu acı kaybın ardından hastanede boş yatak olmaması gibi asılsız gerekçelerin ortaya atılması da ayrıca üzücüdür. Çünkü bu iddialar külliyen yalandır, yatak sorunu söz konusu değildir. İl Müdürlüğümüz rahmetli kardeşimizin, bağışıklık sistemi hastalıkları nedeniyle hastane ortamındaki yüksek Kovid tehlikesi nedeniyle riske atılmak istenmediği bilgisini vermiştir. Ancak, ailemizin beyanı doğrultusunda herhangi bir ihmalin olup olmadığı da soruşturma kapsamında titizlikle araştırılacaktır."