AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li mevkidaşına açılış daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li mevkidaşına açılış daveti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li mevkidaşına açılış daveti

7 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kuzey Ege Otoyolu açılışına davet etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'li mevkidaşına açılış daveti, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kuzey Ege Otoyolu açılışına davet etti.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kuzey Ege Otoyolu açılışına davet ettiğini hatırlatarak, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in sosyal medya hesabından Erdoğan'ı pazara davet etmesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede olursa olsun vatandaşlarla bir araya gelmekten kaçacağını düşünmenin büyük bir yanılgı olduğunu bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın davetine genel başkanları ne karşılık verir bilemem. Ama ben, mevkidaşım Sayın Yücel'i açılışımıza bizzat bekliyorum. Çünkü bu yatırım İzmir için yaptığımız bir yatırım. Duyduğumuz heyecan İzmir için duyduğumuz bir heyecan. Ortak olmalı diye düşünüyorum. Biz hiçbir zaman ortak akıldan, ortak hareketten kaçmadık. Söz konusu ülkemizse, şehrimizse, her zaman yan yana durmayı biliriz. Meyve veren ağacı taşlamakla ne kök sökebilirsiniz ne de dal kırabilirsiniz."

Sürekli, Bergama Belediyesi'nde işten çıkarılan 3 işçiyle fotoğraf çektiren ve "yanınızdayım" mesajı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işçi ve emek üzerinden şov yaptığını kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerin toplu işçi çıkarmaları yaptığını ve baskı kurduğunu belirten Sürekli, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir dahaki fotoğrafı, CHP'li belediyelerin mağdur ettiği işçilerin çadırlarından bekliyoruz. CHP'li belediyelerin maaşlarını veremediği emekçinin, elektriği kesik evine de uğramalı. Bu sözde, buram buram reklam kokan çıkışları gerçekten kabak tadı verdi. Böyle olmadığını iddia ediyorlarsa da demagoji yapmak yerine, kendi belediyelerindeki işçi kıyımlarının, sürgün ve kızakların envanterini çıkarsınlar."

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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