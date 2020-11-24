AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den CHP'ye eleştiri - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin, belediye başkan adayları konusunda tercih hatası yaparak İzmir halkının ve seçmeninin hakkını gasbettiğini ileri sürdü.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin "İzmir nasıl olsa bizimdir." mantığıyla hareket ettiğini savundu.

CHP yönetiminin bu mantıkla hata üstüne hata yaptığını vurgulayan Sürekli, "FETÖ bağlantısı belgelenen Urla'dan sonra Menemen'de aday yaptığı belediye başkanı Aksoy'un zimmet, irtikap, rüşvet gibi çok ağır suçlamalarla yargı önüne çıkması da bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sürekli, şunları kaydetti:

"CHP, belediye başkan adayları konusunda tercih hatası yaparak İzmir halkının ve seçmeninin hakkını gasbetmiştir. Yaşananlar her şeyden önce İzmir halkının ve seçmeninin hakkını gasptır. Görünen o ki; CHP İzmir'i 'elde var bir' olarak gördükçe bu vahim tablolar yaşanmaya devam edecek; yerel hizmet noktasında zaten 3. ligde olan İzmir'i amatör kümeye düşüren, daha da ötesi halka rağmen iş yapan bu zihniyete 2024'te İzmirliler hak ettiği yanıtı verecektir."