AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ'DEN 'İMAR PLANI' DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ - Son Dakika

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ'DEN 'İMAR PLANI' DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanının imar planın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oyları ile özel okul alanı olarak değiştirilmesini eleştirdi.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ'DEN 'İMAR PLANI' DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanının imar planın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oyları ile özel okul alanı olarak değiştirilmesini eleştirdi. Sürekli, "Eğer bir yerde spor alanı veya sosyal tesisi değiştiriyorsanız, hizmet etki alanında, yürüme mesafesinde bir yer ayıracaksınız. Bu lokasyonda ayrı bir spor alanının ayrılması gerekirken, açıkça bir ihlal ve hukuka aykırılık yapıldı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak dava açacağız" diye konuştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Atakent Mahallesi'nde 9 dönümlük arazide bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanı, İzmir Büyükşehir Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oyları ile özel okul alanı olarak değiştirildi. İmar planı değişikliğine karşı çıkan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal tesisin bulunduğu arazide basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi AK Partili Özgür Hızal, "Geçen ay ve önceki ay yapılan Belediye Meclisi toplantılarında Atakent'teki bu alanla ilgili bir tartışma çıkmıştı. İmar planlarında burası açık spor alanıdır. Ama yaklaşık 5 yıldır değiştirilmeye çalıştıkları imar planı ile özel eğitim alanı yapmak istedikleri bir yerdir. Cumhur İttifakı Grubu olarak, bu alanın plan revizyonu konusunda itirazlarımız oldu. Ama CHP ve İYİ Parti oylarıyla bu alanın özel eğitim alanı olarak değiştirilmesi konusunda bir karar çıktı. Özellikle CHP belediyeciliğinin samimiyetinin test edildiği bir alan burası. Bu arazi bugün yapılan değişiklik ile özel eğitim alanına dönüştürüldü, hem değeri arttı hem de vatandaşın rahatlıkla girebileceği bir alan olmaktan çıktı" dedi.

'DAVA AÇACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, söz konusu alanın Emlak Konut'un ilk projelerinden biri olduğuna dikkati çekip, "Burada çok güzel bir şehirleşme yapıldı. Burası da spor alanı, sosyal tesis alanı olarak ayrıldı. Uzun yıllar da böyle hizmet verdi. 1/1000'lik uygulama imar planlarında burası spor alanı, sosyal tesis olarak gözüküyor. Burayı 2014 yılında bir özel okul aldı. Sayın Kocaoğlu döneminde, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak Hüseyin Mutlu Akpınar'ın görev aldığı dönemde. Müracaatlar yapıldı. Sosyal tesis alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesi yönünde plan tadilatları getirildi. O dönemdeki yönetim tarafından kabul edilmedi. Daha sonra Karşıyaka revizyon planında 1/5000'lik, sosyal tesis alanı olarak 7 ay önce belirlendi. Geçtiğimiz günlerde CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, Cumhur İttifakı'nın ret oylarına karşı bu plan geçti. Bu planın geçmesinin hiçbir hukuki gerekçesi ve haklı nedeni yok. Mekansal planlar yönetmeliği 26'ncı maddesine aykırı. Eğer bir yerde spor alanı veya sosyal tesisi değiştiriyorsanız, hizmet etki alanında, yürüme mesafesinde bir yer ayıracaksınız. Bu lokasyonda ayrı bir spor alanının ayrılması gerekirken, açıkça bir ihlal ve hukuka aykırılık yapıldı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak dava açacağız" diye konuştu.

'ÖNCEKİ DÖNEM YAPILMAYAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN BU DÖNEMDE KABUL EDİLDİ'

İzmir'deki mimar ve plancılar odalarını göreve davet ettiğini söyleyen Sürekli, "İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bütün planlara ayrım gözetmeksizin itiraz eden, dava açan odalar nerede? Mimarlar Odası, Plancılar Odası, açık bir ihlal varken neredesiniz? Aziz Kocaoğlu döneminde yapılmayan bu plan değişikliği, bu dönemde neden yapıldı? Bütün bunların cevaplandırılmasını istiyoruz. Kamuoyundaki cevapları takip ediyoruz, 'TOKİ burayı satmasaydı' deniyor. Arkadaşlar, TOKİ Türkiye'nin birçok yerinde bu tip alanları satıyor ve satın alanlar amacına uygun kullanıyor. Karşıyaka'daki EGS İş Merkezi'nin arkasında otopark alanı var. Burası da TOKİ tarafından satıldı ve otopark olarak kullanılıyor. TOKİ'nin sattığı yerlerde bu şekilde imar düzenlemeleri yapılıyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, açık bir şekilde ifade etti. TOKİ'nin sattığı yerlerde hiçbir zaman imar değişikliği yapılmayacağını, mevcut kullanımın dışına çıkılmayacağını söyledi. Hal böyleyken, bu plan değişikliğinde diretmeyi kabul etmiyoruz. Biz hukuki haklarımızı kullanacağız, İzmirlilerin de takdirine sunuyoruz. Neden çelişkili davranıyorsunuz? Neden görmezden geliyorsunuz? Kamuoyundan bu çifte standardı görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ'DEN 'İMAR PLANI' DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ - Son Dakika
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