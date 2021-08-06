AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, orman yangınlarını söndürme konusunda ortaya konulan gayreti kimsenin küçümsemeye hakkının olmadığını bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifasını istemesine tepki gösterdi.

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin her anını afet alanında ve vatandaşla geçirdiğini belirten Sürekli, "Tüm şeffaflığıyla periyodik olarak bilgi paylaşan bir bakana istifa çağrısı en küçük bir özeleştiri kaydı olmayanlardan gelince anlamsızlaşıyor. Dünya yanıyor, ciğerlerimiz, canlarımız yanıyor, onlar aynı felaket nakaratlarında ısrar ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla ilk günden itibaren teyakkuzda ve gereğini yapıyor. Hiçbir eleştirinin, söylenen hiçbir yalanın karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Bir hafta içinde, önceki yıllara oranla daha fazla orman yangınının çıktığını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-5 Ağustos arasında meydana gelen 204 yangınının 191'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı. Bu felaketin 9. gününde de uykusuz, yılmadan ve tüm ekipmanla alandayız. 9 İHA, 16 uçak, 51 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5 bin 250 personelle büyük bir gayret sergilendi. Kimsenin bu çabayı küçümseme, elde edilen başarıyı hor görme hakkı yok. Emniyet güçlerimiz birçok ülkede baş gösteren bu felaketin ülkemizdeki nedenini titizlikle araştırıyor. Çapı bu denli büyük, organize olduğu belli olan böyle bir meselenin üzerine gitmek, bundan nemalanmaya çalışmak her şeyden önce vicdana sığmaz."

Bergama Belediyesinin hizmetlerinin eleştirilmesine de tepki gösteren Sürekli, "Bergama, nihayet yerel hizmetle buluştu. Vizyonu olan bir belediyeciliği yaşama şansı buldu. Keşke, kendi belediyelerinde Bergama'nın çeyreği kadar hizmet üretseler. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'ya getirdiği ve getirmediği hizmetleri saysınlar. Halk sayıyor ama." ifadelerini kullandı.