AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer'e "proje" yanıtı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ankara'da Cumhurbaşkanımızın imzasında bekleyen tek bir projesi yoktur. İşler takip ister. Kendileri takip etmeyip mazeret üreteceklerse bize getirsinler biz takip edelim." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Buca-Otogar Bağlantı Yolu Tünelleri inşaatının Buca ilçesindeki tünel girişi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürekli, projenin ilk olarak 2015 yılında gündeme geldiğini hatırlattı.

2017'de ihalesi yapılan proje kapsamında 7,4 kilometre bağlantı yolu, 2,5 kilometre 2 tüp tünel ve viyadük planlandığını vurgulayan Sürekli, "2019'da firmalar hak edişler ödenmediği için sözleşmeyi feshetti. Başkan (Tunç Soyer) göreve geldiğinde 'en kısa sürede ihalesini yapacağız' dedi. İzmirli mağdur oldu, 6 ay önce bir ihale yapıldı, 25 firma katıldı. Bu ihaleyle ilgisi ses seda yok. 7 yıl geçti 50 metre tüp yapıldı. Proje aslında olduğu yerde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde bir metrelik kara yolu tüneli yapmadığını dile getiren Sürekli, buna karşı AK Parti'nin tüm engellemelere rağmen Konak, Sabuncubeli ve Kuzey Ege Otoyolu içinde yer alan Buruncuk tünellerini tamamladığını anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarına ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ankara'da Cumhurbaşkanımızın imzasında bekleyen tek bir projesi yoktur. İşler takip ister. Kendileri takip etmeyip mazeret üreteceklerse bize getirsinler biz takip edelim. Bu projenin bedeli 155 milyon lira. Gecikmeden dolayı belki 1 milyar lirayı geçecek. Bu gecikmenin yükünü İzmirliler çekiyor. 2017 yılında ihale yapıldı. Elinizden tutan mı vardı. 2019'da şartlar iyiydi hemen ihale yapacağız dediniz niye yapmadınız? Sonra isyan ediyorlar. 'Yapılamaz' diyorlar. Tamamen algı yapıyorlar. İzmirliler bu algı oyununa gelmesin."

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması için destek verdiklerini ifade eden Sürekli, projenin kent için önemini bildiklerini aktardı.

Temel atma programının açılış töreni gibi yansıtılmaya çalışıldığını savunan Sürekli, "Metro ihalesi, 529 milyon lira fazla fiyat veren 2. firmaya verildi. Projede 529 milyon liralık bir zarar var. Kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmadı. Kamu vicdanı zedelenmiş, projeye gölge düşmüştür, takdir İzmirli vatandaşlarımızındır." diye konuştu.

Sürekli, Buca Metrosu'nun yurt dışından bulunan kredilerle yapıldığını, zamanında bitirilememesi durumunda ise belediyenin ekonomik olarak zorluk yaşayabileceğini sözlerine ekledi.