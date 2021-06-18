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Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu

18.06.2021 14:52
Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Ege Genç İş Adamları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret eden Başkan Sürekli, ülke ekonomisinin son çeyrekte yüzde 7 ile beklenenin üzerinde bir büyüme gösterdiğini belirterek, bu umut verici sonucun büyük oranda dış talep ve yatırımlarla ortaya çıktığını, dolayısı ile doğru ekonomik programlarla birlikte iş dünyasının önemli katkıları olduğuna dikkat çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Ege Genç İş Adamları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret etti. Sürekli ziyarette, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Gücü ile bir araya geldi. Görüşmelerde EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, genç iş adamlarının ve girişimcilerin ekonomik göstergeler ile moral bulduğunu ve önümüzdeki süreçten umutlu olduğunu ifade ederken, ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Gücü de, son dönemde ihracattaki artıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkanlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Sürekli, "Ekonomideki olumlu gelişmeler önümüzdeki süreçte üretim ve istihdam artışını da beraberinde getirecektir. Bu büyümede sanayi üretiminin payı büyüktür. Kara propagandalara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Türkiye, olumsuz tablolar çizmeye çalışanlara rağmen dimdik ayaktadır ve gelişimini sürdürmektedir. Sanayi temsilcilerimizle sık sık bir araya geliyoruz, gelmeye devam edeceğiz. Atacağımız adımlar, onların umut ve heyecanıyla çok daha büyük olacaktır" diye konuştu.

"Ekonomik gelişmeler, tüm bileşenler ve aktörler için de moral oldu"

Tüm dünya gibi Türkiye'nin de uzun zamandır salgınla mücadele sürecini göğüslediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son açıklanan veriler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini, temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan bu zorlu süreçte doğru tedbirler alarak sağlıkla birlikte ekonomiyi de ayakta tutabilmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Rakamlar da bu yönde. Yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesinde, sanayicimizin, üretici ve çalışan kesimin payı tartışmasız. Ekonomik gelişmeler, tüm bileşenler ve aktörler için de moral oldu. İhracatta da yükselen bir ivme söz konusu. Yatırımlardaki yüzde 11,4'lük artışın yükseleceğini öngörüyoruz. Pandeminin olumsuzluklarına rağmen, tüm sektörlerimizin kısa sürede toparlanma kabiliyeti olduğunu da gördük. Bu olumlu gelişmeler bizim öz gücümüzden ve bugüne kadarki ekonomik programlarımızın veriminden kaynaklıdır. Sağlam temeller üzerinde yol alıyoruz. Bu rakamlar, 19 yıldır üreticiye verdiğimiz desteklerin, aldığımız tedbirlerin meyvesidir."

"Sanayicimizle el ele vererek bu zor dönemin yaralarını saracağız"

Dernek başkanlarının talep ve sorunlarını da dinleyen Başkan Sürekli, Sanayi, Maliye ve Çevre Şehircilik Bakanlarıyla büyük buluşma talebinde bulunan sektör temsilcilerine köprü olma sözü verdi. Salgınla mücadele süresince küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanında olduklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle devam etti:

"Pandemiden etkilenen tüm kesimlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Pandemi süresince verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3'ü aşması bekleniyor. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği, normalleşme desteği kapsamında 9 Milyon 646 bin kişiye, 55 Milyar TL tutarında destek sağlandı. Haziran ayı sonu itibariyle bu rakamın 67,5 milyar olması bekleniyor. KOBİ'lerimiz için yatırım, ihracat, bilişim destekleri artırıldı. Son olarak gelir kaybına uğrayan, nakit akışı bozulan imalat sektörü işletmelerine KOSGEB aracılığı ile 30 ile 75 bin TL arasında faizsiz destek kredisi sağlandı. Yaklaşık 130 bin işletmemiz, 2024 yılında ödemeleri başlayacak olan bu destekten yararlanacak. Sanayicimizle el ele vererek bu zor dönemin yaralarını saracağız. Önemli olan karşılıklı güven." - İZMİR

Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sürekli, İzmir iş dünyası temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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