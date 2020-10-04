AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: "İzmir'in Ak Parti'ye ihtiyacı var" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Foça'da yaşanan su sorununa dikkati çekerek, İzmir'in AK Partiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kerem Ali Sürekli, partisinin Reha Midilli 11 Eylül Spor Salonu bahçesinde düzenlenen 7. Foça Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, coşkulu bir kalabalıkla kongrenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in AK Partiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sürekli, şunları kaydetti:

"Ak Parti ile tanışan ilçe partimizi bırakmaz. İşte en güzel örneği Kınık. Orada Başkanımız muhteşem hizmetler yaptı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesini de kazanmak zorundayız. Foça'nın ben bu yaz neler çektiğini biliyorum. Foça bu yaz susuzluktan inim inim inledi. Günlerce musluklardan su akmadı. Büyükşehir nerede? Biz suyu Gördes Barajı'ndan kentte getirdik ama ilçelere dağıtan Büyükşehir yok. Büyükşehir sadece 'lay lay lom'. Bu iş böyle olmuyor. İzmir'in sorunlarını dert edinen bir belediye başkanı lazım. O da AK Parti de olur."

"Fransız Tatil Köyü konusunda çalışmalar devam ediyor"

Foça'nın gelişmesi için çok önemli yatırımlara imza attıklarını dile getiren Sürekli, şöyle konuştu:

"En büyük hizmetimiz 50 yataklı ve 7 yıldızlı süper bir hastaneyi AK Parti hükümeti hizmete açtı. Ayrıca Yeni Foça'da vatandaşlarımızın semt polikliniği ihtiyacı vardı, onu da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine Yeni Foça'ya yapılacak olan yat limanı dev bir proje. İlçenin çehresi değişecek. Onun da üst yapı ihalesinin hazırlıkları yapılıyor. Fransız Tatil Köyü konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Müjdeyi en kısa sürede vereceğiz."

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da yerel yönetimlerin basiretsizliği nedeniyle kentin hak ettiği yerde olmadığını söyledi. .

Kongrede mevcut ilçe başkanı Ethem Ali Haydar Çapçı yeniden aynı göreve seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı kongrede kürsüye Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla "İki devlet, tek millet" yazısı yansıtıldı.

Kongreye AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz ve MHP Foça İlçe Başkanı Turan Çetinaslan da katıldı.