AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Soyer'in şikayet etmesi gerçekten acı - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Soyer'in şikayet etmesi gerçekten acı

6 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir televizyon programında;

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Soyer'in şikayet etmesi gerçekten acı, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir televizyon programında; kentteki koronavirüs tablosuyla ilgili bilgilendirilmediğine yönelik sözlerine, "Biz siyasi partilerin il başkanları olarak İl Sağlık Müdürümüzle aynı anda görüşüp bilgi alabiliyorsak, kendisi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu zaten yapabilir. Bu serzenişini anlamak zor, hatta imkansız. Ülkenin 3'üncü büyük şehrinin, 4,5 milyon nüfusu olan İzmir'in başkanlık koltuğunda oturup, böyle sıkıntılı bir dönemde ilgili kurumlardan bilgi alamadığından şikayet etmesi gerçekten acı" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli koronavirüs tanısı ile hastanelere yatırılanların sayısında azalma, yoğun bakım hastalarının sayısında ise yatay bir seyir yakalandığını belirtti. Başkan Sürekli; şu anki yoğun bakım yataklarında yüzde 50 doluluk olduğu bilgisini verdi.

Süreçten bahseden Sürekli; "Rehavete kapılmak yok. Ancak İzmir yine kendisine yakışanı yapacak ve koronavirüsle savaşında galip gelecek. Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam. İl Sağlık Müdürlüğümüz, her detayı değerlendirerek önlemlerini uzun zaman önce almaya başlamıştı. Süreç, özveriyle, akılcı ve bilimsel çalışmalarla yönetiliyor. Şu ana kadar en küçük bir aksaklık yaşanmadı. Bize düşen, asla rehavete kapılmadan, tedbirlerimiz artırıp evde kalmaya, yasaklara uymaya devam etmek. Çünkü, son vaka da ortadan kalkana kadar bu iş bitmiş olmayacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir televizyon programında; İzmir'deki korona tablosuyla ilgili bilgilendirilmediğine yönelik açıklamalarına da değinen Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sayın Başkan serzenişte bulunmuş, ancak bilgi istedi de verilmediyse başka bir durum tabi. Ama biz siyasi partilerin il başkanları olarak İl Sağlık Müdürümüzle aynı anda görüşüp bilgi alabiliyorsak, kendisi de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu zaten yapabilir. Sayın Başkanın bu serzenişini anlamak zor, hatta imkansız. Ülkenin 3'üncü büyük şehrinin, 4,5 milyon nüfusu olan İzmir'in başkanlık koltuğunda oturup, böyle sıkıntılı bir dönemde ilgili kurumlardan bilgi alamadığından şikayet etmesi gerçekten acı. Valiliğimiz ile koordinasyonunda sorun olmadığını söyleyip, bilgi alamadığından şikayet etmesi de ayrıca çelişkili ve anlaşılmaz bir durum. Ancak, ortada böyle bir durum yok. Sayın Başkan istesin, her bilgiyi alabilir. Yeter ki istesin. Biz, tüm siyasi partilerin il başkanlarını davet ederek, aynı anda İl Sağlık Müdürü ile görüşüp bilgi alabiliyorsak, niyetimizi de sorgulatmayız. Kamu yararını ve toplumsal hassasiyetleri gözeterek, ilimizin bu konuda yetkili makamları, kendisi ile bilgi paylaşmaktan çekinmezler. Bugüne kadar olduğu gibi."

'İZMİR UMUT VERİYOR'

Koronavirüse karşı verilen amansız savaşta, İzmir'in yine örnek bir işleyişle, başarılı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Sürekli, "Sağlık alt yapımızda şu anda hiçbir eksik görülmemekle birlikte, yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 50. Hastanelerimize korona nedeni ile yatış sayısı azalmış görünüyor. Yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyan vaka sayısında da umut veren bir durağanlık ve düşme eğilimi söz konusu. Şu ana kadar tamamen iyileşen hasta sayımız 424. Ancak, en sevindirici olan gelişme, günlük yapılan testlerde pozitif vaka oranı geçen hafta yüzde 13 iken, bu hafta yüzde 5'e inmesi. Yoğun bakım yatak sayısı bin 241, ancak ilavelerle bin 600 ila bin 700'e çıkma kapasitemiz mevcut. İnşallah olmayacak ama İl Müdürlüğümüzün olumsuz tüm gelişmelere yönelik alternatif planları hazır durumda" dedi.

'NÜFUSA ORANLA EN ÇOK TEST YAPAN ŞEHİRİZ'

İzmir'in yapılan test sayısında önde olduğu, nüfusa oranla bakıldığında ve günlük 4 bin test sayısına ulaşılması ile birinci sırada yer aldığı bilgisini de veren Başkan Sürekli, "Şu anda en çok test, nüfusa oranla İzmir'de uygulanıyor. Yaklaşık 50 bine ulaştık. Bu, ciddi bir rakam. Ayrıca; ülke geneline bakıldığında pozitif vakanın toplam test sayısı içindeki oranı, İzmir'de daha düşük. Türkiye'de yüzde 15 civarında olan bu oran; İzmir'de yüzde 9. Türkiye ortalamasını, koronavirüs tablosu çok ağır olan İstanbul'un tek başına yükselttiği düşünüldüğünde; İzmir'in durumu daha doğru değerlendirilebilecektir. Bir diğer çarpıcı veri ise; son 5 günde Türkiye genelinde 10 binde 45 kişiye test yapılırken, İzmir'de bu rakamın 83 kişi olması. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki; ilimizdeki korona tedbirleri ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün öngörülü ve planlı çalışmaları işe yarıyor. Ancak, asla rehavete kapılma lüksümüz yok. Bu illetin kökünü kazıyacağız. Son vakayı da yok edene kadar, mücadele edeceğiz" diye konuştu.


Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:18 Kaynak: DHA

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