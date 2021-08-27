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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi

27.08.2021 09:57
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sivil toplum kuruluşlarının devlet-millet birlikteliğinin lokomotifi, köprüsü olduğunu, 20 yıldır bu gücü önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, "STK'lar bizimle seçimden seçime kapısı çalınan yapılar olmaktan çıktı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sivil toplum kuruluşlarının devlet-millet birlikteliğinin lokomotifi, köprüsü olduğunu, 20 yıldır bu gücü önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, "STK'lar bizimle seçimden seçime kapısı çalınan yapılar olmaktan çıktı." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Konfederasyon Başkanı Yalçın Kocabıyık ile 50 derneğin başkanının hazır bulunduğu toplantıda gündeme dair görüşler, talep ve öneriler paylaşıldı.

Sürekli, yaptığı değerlendirmede AK Parti kadroları olarak sadece seçimden seçime değil her zaman STK temsilcileriyle olduklarını belirterek diyalog halinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"İzmir'in derdine derman olacak her adımı destekleriz"

STK'ların milleti temsil ettiğini, milleti ve seçtiklerini dikkate alacaklarını ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmir birlikteliğini, halel getirilmesine izin vermemek şartıyla sürdürmeye de kararlıyız. İzmir'in yararına olacak, derdine derman olacak her adımı destekleriz. Derneklerimizi de halkın dili olan, önemli bir misyona sahip yapılar olarak görüyoruz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Hepiniz görevlerinizi büyük bir özveriyle, başarıyla yapıyorsunuz. Biz de sizlerle aktif bir iletişimden yanayız. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığımız, sizler ve İzmir için genel ve yerel her meselede desteğe hazırdır."

Sürekli, başta dezavantajlı kesimler olmak üzere hemşeri dernekleri ve meslek kuruluşları başkanlarından gelen talepleri ayrıntılı olarak ele aldıklarını ifade ederek özellikle engelliler ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili ilgili bakanlıkların çok önemli adımlar attığına dikkat çekti.

Salgın ile mücadelede bir daha kapanma olmasını beklemediklerini ifade eden Sürekli, herkesin tanımlanan aşıları mutlak suretle yaptırması gerektiğine işaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Sivil Toplum Kuruluşları, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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