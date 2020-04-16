AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli:

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de hiçbir sağlık çalışanının barınma sorunu olmadığını belirtti.

Sürekli yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Tabip Odasının sağlık personelinin barınma sorunu olduğu iddialarına yönelik açıklamasının dayanaksız ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü ilk andan itibaren İzmir Valiliğinin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kurumsal tüm konaklama tesislerini ücretsiz olarak kendilerine açtığını ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Şu anda İzmir metropolde, tüm hastanelerden erişilebilecek noktalarda 12 konaklama tesisi hizmet veriyor. Dış ilçelerde ise 16 tesisimiz sağlık çalışanlarına barınma ve karantina ihtiyaçları için ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Valiliğimize, üniversitelerimize ve diğer kurumlarımıza ait misafirhane, otel ve konaklama tesisleri aynı zamanda, İzmir'de karantinada olanları da barındırıyor. Yine de en yoğun talebi karşılayacak durumda. En çarpıcı örnek Balçova Termal Tesisleri. Halen bir sağlık çalışanımız bu tesisten yararlanmak için başvurmamış. Kişisel tercihleri ve koşulları farklı olabilir. Ancak, isterdik ki meslek kuruluşları, kamuoyuyla paylaştığı bilgileri gerçek verilere dayandırsın, kimseyi yanıltmasın. Çünkü şu anda en son ihtiyacımız olan şey, yalan yanlış, kışkırtıcı ve olumsuz açıklamalarla kamuoyunu germektir."

İzmir'in evde kalma oranından sokağa çıkma yasağına, dayanışma örneklerinden sağlık hizmetlerine kadar her kritik tedbirde oldukça kararlı ve başarılı olduğunu bildiren Sürekli, "Korona ile savaşımızda, kurumlar arası eş güdüm örnek düzeyde. İzmirli hemşerilerimiz oldukça duyarlı. Bu ruhu ve güven ortamını bozacak her türlü açıklamadan, eylemden imtina etmek zorundayız. İlk koşulu izolasyon olan bu salgın mücadelesinin, ikinci koşulunun da ortak akıl ve duruş olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.