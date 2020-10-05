AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim döneminde vaat ettiği birçok projeyi yerine getiremediğini ileri sürerek, "3 cemre vaadi bulunan CHP'li yerel yönetimler 18 ayı göz boyayarak geçirdi.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim döneminde vaat ettiği birçok projeyi yerine getiremediğini ileri sürerek, "3 cemre vaadi bulunan CHP'li yerel yönetimler 18 ayı göz boyayarak geçirdi. Cemreleri beklerken küme düştük. Belediyeler hizmet makamıdır, masal evi değildir." dedi.

Sürekli, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tunç Soyer'in görevdeki 18 ayını değerlendirdi.

Tunç Soyer'in seçim döneminde vaat ettiği birçok projeyi yerine getiremediğini savunan Sürekli, " 3 cemre vaadi bulunan CHP'li yerel yönetimler 18 ayı göz boyayarak geçirdi. Cemreleri beklerken küme düştük. Belediyeler hizmet makamıdır masal evi değildir. Soyer ilk 500 gününde yaptıklarını anlattığı kitapta kriz yönetimi başlığı altında salgınla mücadeleyi anlatmış. Zaten kentsel dönüşüm ve kooperatiflere destek gibi birçok projesi de önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun projesiydi." dedi.

Kenttin altyapı, trafik, katı atık bertaraf tesisi ve körfezde yaşanan koku konusuna ilişkin Soyer'in bir çalışma yapmadığını savunan Sürekli, İzmirlilerin artık hizmet beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmirliler de yapılan hizmetlerden memnun değil. Bize bunu söylüyorlar. İzmir ulaşımında vatandaşların kullandığı 90 dakika kaldırıldı. Bunun tek bir açıklaması olur vatandaşa verilen hak gasbedildi. İzmirliler isyanda, dört bir yanda '90 dakikama dokunma' diye kampanya düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kulaklarını kapatmış durumda. Böyle bir kararın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden değil de UKOME'den geçmesi lazımdı. İzmirlilerin hakkını geri almak için arkadaşlarımızla hukuki çalışmaları gözden geçirip gereğini yapacağız."

Sürekli, Soyer'in göreve geldikten sonra suya gizli zam yaptığını, kent genelinde yaşanan susuzluk nedeniyle kent insanının 50 yıl önceki gibi uzun su kuyruklarına girdiklerini aktardı.

Bakanlar Kurulu'nun İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması için 2012 yılında 8 projeye onay verdiğini hatırlatan Sürekli, "Engellenmek demek kolaylarına geliyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. 8 yılda 35 bin konuttan sadece bin tanesini dönüştürebildiler. Soyer, dönüşüm konusunda çok da istekli görünmüyor. Bütçeye sadece 27,1 milyon lira ayırdı. Bunun da dörtte biri personel gideri zaten. Tunç Bey'in hazırladığı kitapta salgın ve dayanışma var ama bir satır üretim, borç ve satış yok. Seferihisar'da 140 milyon lira borç bıraktığını biliyoruz. İzmir'de 31 Mart'tan itibaren binin üzerinde gayrimenkul satan bir başkana kim başarılı diyebilir. Soyer, göreve geldikten sonra belediyenin kasası boşaldı. 600 milyon borç oluştu." ifadelerini kullandı.

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu kooperatife ihale verdiğini öne sürdü.

Kent genelinde yaptırdıkları ankete göre partisinin oy oranının 24 Haziran seçimlerinin üzerinde olduğunu dile getiren Sürekli, il kongresinde yeniden aday olacak mısınız sorusu üzerine ise "Cumhurbaşkanımız görevi verirken 2023 ve 2024 yılında partiyi İzmir'de seçimlere hazırlama talimatı verdi. O çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye cevap verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Tunç Soyer'in 18 ayını değerlendirdi - Son Dakika


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