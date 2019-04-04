Son Dakika Haberleri: AK Parti İzmir İl Başkanından "Cumhurbaşkanına Hakarete" Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanından "Cumhurbaşkanına Hakarete" Tepki

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanından
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Uygur'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Sen git, ilçene nasıl hizmet edeceğinin derdine düş. Senin beynin ve kapasiten Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmaya yetmez." ifadesini kullanan Şengül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız hakkında haddin olmayan cümleler kuruyorsun. Bunlar senin kurabileceğin cümleler değil. Sana bunları hangi hainlerin söylettiğini çok iyi biliyoruz. Senin arkanda duran Kandil'den mi cesaret alıyorsun? Sen de birileri gibi sırtını terör örgütlerine mi dayadın? Ama sen ve seni besleyenlerin hepsi de gelse, Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz."

31 Mart 2019 seçimleri ile Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, belediye başkanlığı devir-teslim töreni sırasında halka seslenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı ifadeler kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uygur hakkında, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Uygur, AK Parti, İzmir, Politika
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