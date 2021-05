AK Parti İzmir İl Başkanlığı yöneticilerinden 30 ilçeye aynı anda ziyaret - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın ana kademedeki yöneticileri, 30 ilçede ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin gün boyu Menemen'de ziyaretlerde bulunduğunu, tüm teşkilat yöneticilerinin de diğer ilçelerde alanlarda olduğunu ifade etti.

Salgın tedbirlerini alarak, eş zamanlı çalışmalarına hız kazandırdıklarını bildiren Sürekli, "AK Parti İzmir'in tüm yöneticileri aynı anda 30 ilçemizde ziyaret gerçekleştiriyor. Eski ve yeni üyelerimizle bir araya geliyoruz. Hemşerilerimizle, esnafımızla gönül birliği sağlıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Şehrimizin tüm dinamikleri ile buluşuyoruz. 2023 ve 2024 hedeflerimiz belli. Bu hedeflere giden yol gönüllerden geçiyor, vefadan, paylaşmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Menemen'de gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyete değinen Sürekli, şunları kaydetti:

"Menemenli hemşerilerimiz kısa süre önce, güvendiği dağlara nasıl kar yağdığını gördü. Neyse ki kendisine dokunan, tek gayesi hizmet olan AK Belediyecilikle buluştu. Nihayet, adil ve şeffaf bir yerel idareye sahip oldu. Belediye başkanımız ve ekibi, çalışanların ve Menemen'lilerin hakkı olan adımları bir bir atıyor. Gayet başarılılar. Ziyaretlerimde de gördüm ki halkımız da bunu fark ediyor, takdir ediyor. Diğer ilçelerimizin de bu farkı yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah güvenlerine mazhar olacağız, İzmir'in her bir noktasını AK Belediyecilikle buluşturacağız."

"Siyaseti hiç masa başında yapmadık"

İlçe ziyaretinde eski ve yeni üyelerin yanında şehit ailelerini de ziyaret ettiklerini belirten Sürekli, AK Parti olarak hayatın her alanında, her duyguda, her sorunda vatandaşlarla birlikte olduklarını aktardı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası, millete verdikleri sözleri tutmak için yıllardır durmadan çalıştıklarını vurgulayan Sürekli, "Hem ülkemiz hem İzmir için kalkınma ve büyüme hedeflerimiz var. Çok yol kat ettik. Ancak daha çok yapacağımız iş var. Bu hizmet kervanını ne kadar büyütürsek o kadar hızlı yol alacağımızı biliyoruz. Biz siyaseti, hiç masa başında yapmadık. Milletimizle yaptık. Birbirimizi dinleyerek, dikkate alarak yaptık. Her zaman sokaktaydık, evlerdeydik. Sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözümler ürettik. Teşkilatımızın ve üyelerimizin hizmet heyecanı, halkımızı da heyecanlandırıyor ve çok mutlu oluyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.