AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti

6 saat önce

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Küçük (29), hayatını kaybetti.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti, System.String[]

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Küçük (29), hayatını kaybetti.

Küçük'ün cenazesi, Karabağlar ilçesindeki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Camisi'nden ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'a gönderildi.

Cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, Küçük'ün ailesi ve yakınlarıyla partililer katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Emre Küçük'ün cenazesinin yarın Trabzon'da defnedileceği öğrenildi.

Emre Küçük, AK Parti, Trabzon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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