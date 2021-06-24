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AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Taslak'tan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Taslak'tan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması

24.06.2021 19:12
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Taslak'tan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir'in uzun yıllar kötü yönetilmesi sebebiyle artık yaşanılamaz bir hal aldığını söyledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir'in uzun yıllar kötü yönetilmesi sebebiyle artık yaşanılamaz bir hal aldığını söyledi.

Konak Saat Kulesi önünde basın açıklaması yapan Taslak, geçtiğimiz hafta bazı semtlerde içme suyundan kaynaklı sorunlar ortaya çıktığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuyu "Bir bardak suda fırtına kopartıldı" diyerek küçümsediğini savunan Taslak, şöyle konuştu:

"Tunç Soyer'in İzmir'e bakış açısı da tam olarak budur. Biz artık Sayın Tunç Soyer'den hizmet beklemiyoruz. Gençlik merkezlerinden, sinema ve tiyatro salonlarından, kütüphanelerden umudumuzu çoktan kestik. Şikayetlerimize ve sözlerimize kulak verip şehrimizin temel sorunlarını ciddiye alması bile bizi zaten şaşırtmaya yetecektir. Evet biz İzmirliler olarak, insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada ellerimizde birer bardak suyla bulunuyoruz. Bu bir bardak suyu Sayın Tunç Soyer'e hep birlikte gösteriyoruz. Sağlığımız için bir bardak su için fırtına koparmaya devam edeceğiz."

"İzmir'de ulaşım çökmüştür"

Recep Tayyip Taslak, masmavi olması gereken körfezdeki kirliliğin boyutunun her geçen gün arttığına işaret etti.

İzmir trafiğinin insanların saatlerini çaldığını anlatan Taslak, "Maalesef üzülerek görmekteyiz ki İzmir'de ulaşım çökmüştür. İzmir, uzun yıllar kötü yönetilmesi sebebiyle artık yaşanılamaz bir hal aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ise bu probleme bulduğu çözüm yolu daha hazindir. Kendileri bizlere, İzmirlilere 'trafiğe çıkmayın' tavsiyesinde bulunmuştur. İzmirli gençler adına bugün tepki koyuyoruz ve 'artık yeter' diyoruz. Sayın Tunç Soyer, ikamet ettiği şatodan İzmirli gençlerin sesini, çığlığını duyamamaktadır. Gençler olarak bu güzel şehrin bozuk yollarıyla, akmayan ama akınca da zehirleyen sularıyla, kötü kokusuyla boğuşarak mücadele ederek yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Taslak'tan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması - Son Dakika


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