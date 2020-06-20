AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ, Dikili, Aliağa ve Menemen ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partisinin Dikili, Aliağa ve Menemen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Büyükdağ, ilk olarak Aliağa'da İlçe Başkanı Hamdi Erdem ile bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.

Bu süreçte AK Partili kadınların cansiparane çalıştığını aktaran Büyükdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Gönül Seferberliği" kapsamında yeniden yollara düştüklerini ifade etti.

Teşkilat çalışmalarını da değerlendiren Büyükdağ, "Yıl sonuna kadar İzmir'de 50 bin yeni kadın üye yapmayı hedefliyoruz. İzmir'de bize gönül verip, bizimle yol yürümek isteyen arkadaşlarımızı bu süreçte üye yapıyoruz. Ağustos ayı sonu itibariyle kadın kollarımızın kongrelerini yapacağız. Teşkilatımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım da İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'ın ziyaretinin moral ve motivasyonlarını artırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısı sonrası ilçedeki ziyaretlere başladıklarını anlatan Yıldırım, önümüzdeki süreçte Aliağa'nın 30 mahallesinde ziyaretleri tamamlayacaklarını aktardı.

Daha sonra beraberindekilerle Dikili ve Menemen ilçelerine giden Büyükdağ, burada kadın girişimci ve çiftçilerle buluşup sohbet etti.