AK Parti İzmir İl Teşkilatı, sandık yönetim kurulu iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Teşkilatı, sandık yönetim kurulu iftarda bir araya geldi

18.04.2022 20:22
AK Parti İzmir İl Teşkilatı, sandık yönetim kurulu iftarda bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Yönetimi, sandık yönetim kurulu üyeleriyle iftar sofralarında bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Yönetimi, sandık yönetim kurulu üyeleriyle iftar sofralarında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 ilçede, eş zamanlı olarak sandık yönetim kurulu üyeleri ile iftarlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kocaağa, İzmir'de 10 bin 200 sandığın olduğunu, teşkilatın isimsiz kahramanları olan sandık yönetim kurulu üyeleriyle 2023 ve 2024 hedeflerine ulaşmak için hiç durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sandık yönetim kurulu üyelerine güvendiklerini kaydeden Kocaağa, şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli öncülüğünde ramazan ayı içerisinde, teşkilat mensuplarımız ile gönül sofrası kapsamında, İzmirli hemşehrilerimizin evine misafir oluyoruz. 30 ilçemizde, her gün, iftarda, muhabbeti, paylaşmayı ve kardeşliği ramazanın bereketi ile çoğaltıyoruz. İl ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle iftar sonrasında ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yine teravih namazları sonrası camilerimizde, sahur programlarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ramazan ayını yarılamış bulunmaktayız ve bu süreçte, teşkilatımızla birlikte binlerce vatandaşımızın evine konuk olduk."

YORUMLAR
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AK Parti, Ramazan, Sandık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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