AK Parti İzmir'in ilçe kongreleri belli oldu - Son Dakika
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AK Parti İzmir'in ilçe kongreleri belli oldu

7 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yönetiminde gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir'in ilçe kongreleri belli oldu, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yönetiminde gerçekleştirildi.

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yönetiminde gerçekleştirilen Haftalık İl Yönetim Kurulu toplantısında, ilçe kongre tarihleri belli oldu. Öte yandan, toplantı sonrası açıklamada bulunan Kerem Ali Sürekli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, cumartesi günü, adeta miting havasına dönüşen programlar sonrası, ilk haftalık İl Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Genel Merkezimiz tarafından belirlenen kongre takvimlerimizin tarihleri görüşüldü. Ardından diğer bir gündem maddemiz olan, Aliağa'da istifa eden ve tekrardan partimize üye olup, geri dönmek için başvuruda bulunan Serhat Aras, Ferhat Lek ile İbrahim Halil Özer'in partimize dönüşü ve kabulü karara bağlanmıştır. Ayrıca, Siyaset Akademisi başvurularında Türkiye'de rekor kırarak birinci olmamız dolayısıyla, Genel Merkez'de düzenlenecek ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilecek ödülü almak için perşembe günü, Ankara'ya gidilmesi görüşüldü. Aynı zamanda, Genel Başkanvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'un katılımları ile Siyaset Akademisi'nin ilk dersinin başlayacak olması ve Sayın Genel Başkanvekilimizin İzmir programlarının detayları görüşülmüştür" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:02 Kaynak: DHA
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