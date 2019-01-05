Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Balçova'da Evrim Özen, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Ali...

AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Balçova'da Evrim Özen, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Ali Aslan, Bergama'da Hakan Koştu, Beydağ'da Ogün Asil Aydoğdu'yu belediye başkanlığına aday gösterdi.

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Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek