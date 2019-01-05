Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Balçova'da Evrim Özen, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Ali...
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AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Balçova'da Evrim Özen, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Ali Aslan, Bergama'da Hakan Koştu, Beydağ'da Ogün Asil Aydoğdu'yu belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Balçova'da Evrim Özen, Bayındır'da Uğur Demirezen, Bayraklı'da Ali Aslan, Bergama'da Hakan Koştu, Beydağ'da Ogün Asil Aydoğdu'yu belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:06 Kaynak: AA
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