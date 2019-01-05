Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Çiğli'de Okan...

AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Çiğli'de Okan Korkmaz, Gaziemir'de Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe'de Burcu Dereci'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.

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Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek