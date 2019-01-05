Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Çiğli'de Okan...
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AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Çiğli'de Okan Korkmaz, Gaziemir'de Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe'de Burcu Dereci'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Çiğli'de Okan Korkmaz, Gaziemir'de Nazmi Yılmaz, Güzelbahçe'de Burcu Dereci'yi belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:07 Kaynak: AA
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