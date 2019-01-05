Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu, Menderes'te Bülent...
2 saat önce
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu, Menderes'te Bülent Soylu, Menemen'de Durmaz Bayraktar, Ödemiş'te Münir Bezmez'i belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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