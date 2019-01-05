Son Dakika Haberleri: Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de...

Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de...

1 saat önce

AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de Selman İçelli, Torbalı'da Adnan Yaşar Görmez, Urla'da Adıgüzel Demirel'i belediye başkan adayı gösterdi.

Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de..., System.String[]
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de Selman İçelli, Torbalı'da Adnan Yaşar Görmez, Urla'da Adıgüzel Demirel'i belediye başkan adayı gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Tire, İzmir, Selçuk, Seferihisar, Güncel
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