Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de...
1 saat önce
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Seferihisar'da Hamit Nişancı, Selçuk'ta Osman Başterzi, Tire'de Selman İçelli, Torbalı'da Adnan Yaşar Görmez, Urla'da Adıgüzel Demirel'i belediye başkan adayı gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:16 Kaynak: AA
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