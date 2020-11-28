AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kadın" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kadın" eleştirisi Açıklaması

28.11.2020 17:07
AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına yönelik adımlar atması gerektiğini kaydetti.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına yönelik adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Dilek Yıldız Büyükdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in "Kadın Dostu Kent" olacağına dair taahhütname imzaladığını, engelli ve yaşlılar için yaşam merkezleri ile çocuk köyleri vadettiğini hatırlattı.

Belediye bütçesi ve performans programlarında şiddet gören kadınlarla ilgili hiçbir somut adım olmadığına savunan Büyükdağ, tek bir kadın sığınma evinin planlanmadığını kaydetti.

Büyükdağ, kadına şiddetin önlenmesine yönelik adımlar atılması konusundaki eğitim önergesinin de kabul edilmediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın istihdamına önem veren bir belediye olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadrosundaki 465 olan daimi işçi sayısının sadece yüzde 5'inin kadın olmasının İzmir açısından üzüntü veren bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önemli husus da İzmir Büyükşehir Belediyesinin aylar önce bir girişimcilik merkezi kuruyoruz diyerek basında yer almasıydı. Özellikle tarım alanında kadınlara ve gençlere eğitimler verileceği söylenen girişimcilik merkezine 2021 bütçesinde yer verilmemiş."

Dilek Yıldız Büyükdağ, 4,5 milyon nüfusu yöneten İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmirlilerin tüm fiziksel, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını kapsayacak, sosyal belediyeciliğe hizmet edecek bir bütçe ve performans programı hazırlaması gerektiğini de kaydetti.

AK Parti, Medya, Kadın, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine 'kadın' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika golüne sinirlenip kırmızı kart gören Sumudica, sosyal medyada gündem oldu Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi Aydın semalarında esrarengiz cisim! İki gündür mahalleli korku içinde Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum         
17:14
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı         
16:20
Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı         
16:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü         
15:47
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
FETÖ'nün sözde imamının evindeki taburenin altından 40 bin dolar çıktı FETÖ'nün sözde imamının evindeki taburenin altından 40 bin dolar çıktı         
13:46
Karantinayı ihlal edip markete giden vatandaştan filyasyon ekiplerine şaşırtan çıkış: İdare ediverin Karantinayı ihlal edip markete giden vatandaştan filyasyon ekiplerine şaşırtan çıkış: İdare ediverin         
12:58
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 17:30:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kadın" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei