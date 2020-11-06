AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti

06.11.2020 17:29
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi görenler ve yakınlarını kaybeden vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi görenler ve yakınlarını kaybeden vatandaşları ziyaret etti.

Depremde yaralananların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Çocuk Hastanesi önünde kendisini karşılayan sağlık çalışanlarına hitaben konuşma yaptı.

2020 yılının sağlıkçılar açısından zor geçtiğine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Marttan beri gözünüze uyku girmiyor. İnsanlara yardım etmek, sağlıklarına kavuşturmak için olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Bunun üzerine bir de İzmir depremi geldi. Depremin en fazla etkilediği yer burası. 50 yıllık bir hastane olmasına rağmen Allah'tan hastanemizde üzücü bir şey yaşamadık ama yakın çevremizde 17 binamız enkaz haline geldi. 114 can kaybımız var, 1000'in üzerinde yaralımız var. Bu yaralıları çok hızlı bir şekilde sizler tedavi ettiniz, sağlığına kavuşturdunuz. Mucizeler yaşandığı o yavrularımızı da yine sizin şefkatli ellerinize teslim ettik."

Yıldırım, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yenileneceğini, bugünlerde ihalesine çıkılacak hastanenin fiziki olarak en iyi hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar ile partisinin İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Yıldırım'ın Çocuk Hastanesi'nde tedavileri devam eden minik Ayda, Elif Perinçek, ikiz ablaları Elzem ve Ezel'i ziyaret ettiği, çocuklara hediyeler verdiği belirtildi.

Daha sonra, depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda yaşamını yitiren Kader Aksöğüt'ün Çiğli ilçesindeki evine geçen Yıldırım ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları da Aksöğüt'ün oğlu 11 yaşındaki Ayaz Aksöğüt'e forma hediye etti.

Yıldırım, daha sonra Emrah Apartmanı'nda yaşamını yitiren MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yeşiloğlu'nun kız kardeşi Rabia Uzun ve çocukları Abdülkerim, Hayati Fahrettin ve Tezel Ecrin Uzun için yine aynı ilçede taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için dua okuyan Yıldırım, "İzmir olarak, Türkiye olarak milletçe bu acıyı hep beraber yaşadık. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Başınız sağolsun." dedi.

Yıldırım, depremde enkaz altından kurtarılan Rabia Uzun'un 6 yaşındaki kızı Esma Ecrin Uzun ile bir süre sohbet ederek bebek hediye etti.

Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi         
17:32
Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı         
17:00
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü         
16:35
CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu         
15:49
Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler: Küslüklerin sonu yok         
15:43
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 17:45:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei