AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım partisinin Erzincan il kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, geçmişte olduğu gibi hiçbir zaman dış politikada kısık sesli olmadıklarını belirterek, "Büyük devletlerin arkasından söz söyleyen bir ülke olmadık. 'Bu coğrafyada yaşıyorsak, tarihi geçmişimizin bize yüklediği sorumluluk var' dedik. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Libya'da ve en sonunda Azerbaycan'da 30 yıllık esareti sona erdiren Azeri kardeşlerimizin yanında olduk, her türlü desteği verdik." dedi.

Yıldırım, Merkez Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları bu yolda ilk günün heyecan ve şevkiyle devam ettiklerini söyledi.

Ülkeyi kalkındırmak için sağlık, eğitim, ekonomi ve adalet başta olmak üzere tüm alanlarda dağlar gibi sorunları dağlar gibi hizmetlere dönüştürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bölücülere karşı amansız mücadele ettik. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüne karşı sadece vatan topraklarında değil, mavi vatanda değil, etrafımızdaki coğrafyada da bu mücadeleyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Sağlığa yapılan yatırımın önemini salgında tüm dünya gördü"

Yıldırım, ülkeyi kalkındırmak için birçok alanda çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, bu çabaların ve hizmetlerin sonucunda yapılan seçimlerde milletin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olduğunu anlattı.

Sağlık alanında yapılan yatırımlara değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"'Sağlıkta dönüşüm', 'sağlıkta değişim' dedik, bunu anlamadılar. 'Şehir hastaneleri' dedik, 'kaynak israfı yapıyorsunuz, yandaşa peşkeş çekiyorsunuz' dediler. Ancak işte salgın döneminde sağlığa yapılan yatırım, sağlıkçılara yapılan yatırımın ne kadar iyi niyetli olduğunu, ne kadar işe yaradığını, ne kadar büyük bir vizyon olduğunu bütün dünya gördü. Hiçbir zaman geçmişte olduğu gibi dış politikada kısık sesli olmadık. Büyük devletlerin arkasından söz söyleyen bir ülke olmadık. 'Bu coğrafyada yaşıyorsak, tarihi geçmişimizin bize yüklediği sorumluluk var' dedik. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Libya'da ve en sonunda Azerbaycan'da 30 yıllık esareti sona erdiren Azeri kardeşlerimizin yanında olduk, her türlü desteği verdik."

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de bir yandan ülkeye devasa eserler kazandırmanın gayretindeyken, diğer yandan da yollarından döndürmek, ayaklarına pranga vurmak isteyen bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her konuşmasında toplumun bir kesimine hakaret ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bir gün öğretmenlere, bir gün çiftçilere, bir gün sanatçılara, bir gün ise askerlere hakaret etti. En son olarak dün de şahit olduk. Valilerimize, kaymakamlarımız da hakaret etmekten geri durmuyor. Değerli dava arkadaşlarım, bunlar kendi yanında olmayan, bu millete hizmetkar olan herkese düşman olmuşlardır. Bunlar millet düşmanıdır. Bunlar milletin sesine kulak vermeyen insanlar. Bunlar hiçbir zaman aziz milletimiz kendilerine izin vermeyeceği bildiği için ağız dolusu hakaret eden bir anlayışın temsilcileri."

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile partililerin katıldığı kongrede, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci güven tazeledi.

Kongre sonrası Yıldırım, Şahin ve beraberindekiler, Valilikte düzenlenen İl İstişare Toplantısı'na katıldı.

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