AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin Bursa 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bizim muhalefet, evlere şenlik, yaptıkları karalama, yatıp kalkıp söyledikleri tek şey var; 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başından, iktidardan gitsin de ne olursa olsun.' Size inat Recep Tayyip Erdoğan da AK kadrolar da yine iş başında ve daha güçlü bir şekilde 2023'e geliyoruz inşallah." dedi.

Yıldırım, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir kutlu yürüyüşün adı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin tüm seçimlerde milletin desteğini ve güvenini kazanarak bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her seçim öncesinde muhalefet, sürekli iktidar olma hevesiyle yanıp tutuştu. Haklarıdır, bir şey demiyoruz. Muhalefet, iktidarın alternatifidir ama muhalefet, iktidar olmak istiyorsa gözünü geleceğe, milletin dertlerine, gençlerin beklentilerine, kadınların siyasetteki yerine çevirmeli ve buna göre siyaset üretmelidir. Bizim muhalefet, evlere şenlik, yaptıkları karalama, yatıp kalkıp söyledikleri tek şey var; 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başından, iktidardan gitsin de ne olursa olsun.' Size inat Recep Tayyip Erdoğan da AK kadrolar da yine iş başında ve daha güçlü bir şekilde 2023'e geliyoruz inşallah."

Yıldırım, partisinin 18 yılda sadece millete hizmet ederek, vesayet odaklarına, darbecilere, teröristlere karşı müthiş bir mücadele vererek bugünlere geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin hedef ülke olduğunu dile getiren Yıldırım, "Çünkü 20 yıl önce Türkiye'nin sesi kısıktı. Herkes konuşur, bölgesel olaylarda, dış politikada, Türkiye onları izler ve 'Bakalım ne diyecekler' diye ona göre önlem alırdı ama şimdi Türkiye, artık belirlenen siyasete, küresel güç odaklarına göre değil, ülkenin milli menfaatlerine ve kendi önceliklerine göre siyaset yapıyor. Çünkü başında yerli, milli dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye adım adım hak ettiği noktaya yürümeye devam ediyor"

Yıldırım, "Z kuşağı"nın Türkiye'nin gelecek hedeflerine ilerlemesinde en büyük kaynağı olduğunu belirtti.

Bu kuşağın, teknolojiyle büyüyen nesiller olduğunu anlatan Yıldırım, "Teknoloji, fark oluşturmak, refah artışı, akıl teri demektir. Akıl teriyle, katma değeri yüksek ürünlerle hizmetlerle, yapay zekayla, nesnelerin internetiyle, robot teknolojileriyle, insansız hava araçlarıyla, savunma sanayisinde rakip tanımayan teknolojilerle Türkiye adım adım hak ettiği noktaya yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, bu coğrafyada ayakta kalmak için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emperyal güçler, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimle, darbelerle değiştiremedik. O halde muhalefeti destekleyerek değiştireceğiz' diyor. İstediğiniz kadar gelin, ister PKK ister FETÖ, DEAŞ ile gelin, kiminle gelirseniz gelin Türkiye burada. Aziz Türk milleti bu fırsatı size vermeyecek. Bunun için daha çok çalışacağız. Şehir hastanelerini eleştirenler, 'Bunlar kaynak israfıdır' diyenler, bu salgında 'Şehir hastaneleri benim hayalimdir' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kez daha gördü. Sağlıkta dönüşüm, sağlık altyapısının sağlam olması, Türkiye'yi bu salgında da farklı bir konuma getirdi."