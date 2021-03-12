AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Burdur'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Burdur'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

12.03.2021 20:05
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Burdur'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, vatan ve bağımsızlığın hayat damarları olduğunu, yavruları için ellerinden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaları gerektiğini belirterek, bu nedenle son 20 yılda eğitim ve sağlık bütçesini hep birinci sıraya yerleştirdiklerini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, vatan ve bağımsızlığın hayat damarları olduğunu, yavruları için ellerinden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaları gerektiğini belirterek, bu nedenle son 20 yılda eğitim ve sağlık bütçesini hep birinci sıraya yerleştirdiklerini söyledi.

Eşi Semiha Yıldırım ile kente gelen Yıldırım, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından Yıldız Güral Kızılay Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım, "81 İl, 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugünün 12 Mart olduğunu anımsatarak, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Burdur'la özdeşleştiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un istiklal mücadelesi veren ve özgürlüğünü hiçbir şeye değişmeyen Türk milletinin her gün, her an aklında ve kalbinde yaşayan büyük bir şair olduğunu belirten Yıldırım, "Bu toprakları bize vatan kılan, bağımsızlık mücadelesi için canlarını seve seve veren başta İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u burada şükranla, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, salgın nedeniyle öğrencilerin uzun süre eğitimden ayrı kaldığını dile getirerek, şartlara ve illerin durumlarına bağlı olarak normalleşme sürecine girildiğini anımsattı.

Uzaktan eğitim sürecinde EBA'ya erişimde Burdur'un Türkiye birincisi olduğunu bildiren Yıldırım, Yıldız Güral Kızılay Anaokulunun yanında Karamanlı ve Gölhisar ilçelerinde de iki okul ve bir sağlık ocağının daha canlı yayınla açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Yıldırım, öğrencilerin donanımlı şekilde geleceğe hazırlanması için "Ben de varım" diyen hayırseverlere ve Türk Kızılaya teşekkür ederek, 81 İl 81 Anaokulu Projesi'nin 2016'da başbakanlığa başladığı günlerde eşi Semiha Yıldırım'ın isteği üzerine başladığını anlattı.

Proje kapsamında 50 okulun tamamlandığını ifade eden Yıldırım, 51'inci okulun da Adana'da bir hayırsever tarafından yaptırılacağını kaydetti.

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik"

Yıldırım, 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiye'nin batısıyla doğusunu, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur, siz siz olun yolların kurallarına riayet eden sevdiklerinize üzüntü yaşatmayın. Tabii bütün bunları yaparken bir şeye dikkat ettik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Amansız bir şekilde terör örgütlerine göz açtırmadan mücadelemizi o gün de sürdürdük, bugün de sürdürüyoruz. 15 Temmuz gecesi de yine istiklalimize, demokrasimize kasteden alçaklara hak ettikleri dersi milletimizin ferasetiyle ve cesaretiyle verdik."

"Vatan ve bağımsızlık bizim hayat damarlarımızdır"

İstiklal Marşı'nın yüzüncü yılının tüm yurtta kutlanacağına dikkati çeken Yıldırım, 2021 yılı boyunca etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yıldırım, bağımsızlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "O zor günleri görmeyenlere, yaşamayanlara, tarih kitaplarından öğrenenlere ve bilhassa genç beyinlere istiklal mücadelesini ve marşını nasıl hak ettiğimizin öğretilmesi ve anlatılması lazım. Ekmeksiz, susuz mücadele verebilirsiniz, kalabilirsiniz ama vatansız kalamazsınız. Vatan ve bağımsızlık bizim hayat damarlarımızdır, bu bakımdan yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamamız gerekiyor. O yüzden son 20 yılda eğitim ve sağlık bütçesini biz hep birinci sıraya yerleştirdik." şeklinde konuştu.

Devreye alınan şehir hastanelerinin de Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde önemli rol oynadığını kaydeden Yıldırım, "Sağlıkta bu dönüşümü yapamasaydık, şehir hastanelerini devreye alamasaydık bu salgında dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak böbürlenen ülkelerin durumuna düşerdik. Onlar ne yazık ki bu salgında yoğum bakımlarına hastaları alamadılar, ölüme terk ettiler, sağlık hizmeti veremediler. Tam anlamıyla sağlık sistemleri iflas etti. Bize acımasızca 'Şehir hastanelerini niye yapıyorsunuz?' diyenler. Bugünlerin geleceğini hesap edemediler." ifadelerini kullandı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının 7 asırlık ecdattan gelen bir anlayış olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu anlayışla milletimize, yarınımızın teminatı olan yavrularımıza her türlü eğitim ve altyapı hizmetini vermenin gayreti içindeyiz." dedi.

Yıldırım, törene katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ve davetlilerle açılış kurdelesini kesti.

Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Burdur'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Aykut Kocaman, Demba Ba'nın yedek kalmasına ilişkin soruya sinirlendi Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi         
22:37
Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti         
22:27
Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir         
22:02
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var         
21:42
Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 22:59:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Burdur'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei