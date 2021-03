AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Burdur'daki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, vatan ve bağımsızlığın hayat damarları olduğunu, yavruları için ellerinden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaları gerektiğini belirterek, bu nedenle son 20 yılda eğitim ve sağlık bütçesini hep birinci sıraya yerleştirdiklerini söyledi.

Eşi Semiha Yıldırım ile kente gelen Yıldırım, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından Yıldız Güral Kızılay Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım, "81 İl, 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugünün 12 Mart olduğunu anımsatarak, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Burdur'la özdeşleştiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un istiklal mücadelesi veren ve özgürlüğünü hiçbir şeye değişmeyen Türk milletinin her gün, her an aklında ve kalbinde yaşayan büyük bir şair olduğunu belirten Yıldırım, "Bu toprakları bize vatan kılan, bağımsızlık mücadelesi için canlarını seve seve veren başta İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u burada şükranla, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, salgın nedeniyle öğrencilerin uzun süre eğitimden ayrı kaldığını dile getirerek, şartlara ve illerin durumlarına bağlı olarak normalleşme sürecine girildiğini anımsattı.

Uzaktan eğitim sürecinde EBA'ya erişimde Burdur'un Türkiye birincisi olduğunu bildiren Yıldırım, Yıldız Güral Kızılay Anaokulunun yanında Karamanlı ve Gölhisar ilçelerinde de iki okul ve bir sağlık ocağının daha canlı yayınla açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Yıldırım, öğrencilerin donanımlı şekilde geleceğe hazırlanması için "Ben de varım" diyen hayırseverlere ve Türk Kızılaya teşekkür ederek, 81 İl 81 Anaokulu Projesi'nin 2016'da başbakanlığa başladığı günlerde eşi Semiha Yıldırım'ın isteği üzerine başladığını anlattı.

Proje kapsamında 50 okulun tamamlandığını ifade eden Yıldırım, 51'inci okulun da Adana'da bir hayırsever tarafından yaptırılacağını kaydetti.

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik"

Yıldırım, 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiye'nin batısıyla doğusunu, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur, siz siz olun yolların kurallarına riayet eden sevdiklerinize üzüntü yaşatmayın. Tabii bütün bunları yaparken bir şeye dikkat ettik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Amansız bir şekilde terör örgütlerine göz açtırmadan mücadelemizi o gün de sürdürdük, bugün de sürdürüyoruz. 15 Temmuz gecesi de yine istiklalimize, demokrasimize kasteden alçaklara hak ettikleri dersi milletimizin ferasetiyle ve cesaretiyle verdik."

"Vatan ve bağımsızlık bizim hayat damarlarımızdır"

İstiklal Marşı'nın yüzüncü yılının tüm yurtta kutlanacağına dikkati çeken Yıldırım, 2021 yılı boyunca etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yıldırım, bağımsızlığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "O zor günleri görmeyenlere, yaşamayanlara, tarih kitaplarından öğrenenlere ve bilhassa genç beyinlere istiklal mücadelesini ve marşını nasıl hak ettiğimizin öğretilmesi ve anlatılması lazım. Ekmeksiz, susuz mücadele verebilirsiniz, kalabilirsiniz ama vatansız kalamazsınız. Vatan ve bağımsızlık bizim hayat damarlarımızdır, bu bakımdan yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamamız gerekiyor. O yüzden son 20 yılda eğitim ve sağlık bütçesini biz hep birinci sıraya yerleştirdik." şeklinde konuştu.

Devreye alınan şehir hastanelerinin de Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde önemli rol oynadığını kaydeden Yıldırım, "Sağlıkta bu dönüşümü yapamasaydık, şehir hastanelerini devreye alamasaydık bu salgında dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak böbürlenen ülkelerin durumuna düşerdik. Onlar ne yazık ki bu salgında yoğum bakımlarına hastaları alamadılar, ölüme terk ettiler, sağlık hizmeti veremediler. Tam anlamıyla sağlık sistemleri iflas etti. Bize acımasızca 'Şehir hastanelerini niye yapıyorsunuz?' diyenler. Bugünlerin geleceğini hesap edemediler." ifadelerini kullandı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının 7 asırlık ecdattan gelen bir anlayış olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu anlayışla milletimize, yarınımızın teminatı olan yavrularımıza her türlü eğitim ve altyapı hizmetini vermenin gayreti içindeyiz." dedi.

Yıldırım, törene katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ve davetlilerle açılış kurdelesini kesti.