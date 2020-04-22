AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İZTO üyelerine hitap etti - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan süreçten güçlenerek çıkacağını belirtti.

Yıldırım, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından video konferans sistemiyle düzenlenen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan "İzmir Sektör Toplantısı"nda, birçok gelişmiş ülkenin virüsle mücadelede başarılı sonuçlar alamadığını söyledi.

Bu ülkelerin salgına hazırlıklı olmadıklarını dile getiren Yıldırım, "Ancak burada farkı ortaya koyan ülke, Türkiye oldu. Bir zamanlar şehir hastanelerini, sağlığa yapılan yatırımları acımasızca eleştirenler, bugünlerde bu yatırımların ne kadar hayat kurtardığını görünce herhalde mahçup olacaklardır." dedi.

Yıldırım, tarım, gıda ve hayvancılığın stratejik sektörler olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin gıda zinciri konusundaki başarısına dikkati çekti.

"Tarım ve Orman Bakanlığımız bu süreci önceden gördü ve okudu. Hazırlıklar yapıldı. Bunun takdir edilmesi gerekiyor." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye tarımda dünyanın en büyük 10 ülkesi arasında. Türkiye'nin 2023 hedefi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Tarımda, sağlıkta, ulaşımda başarı sağladık. Başaramadığımız sektörler de var. Ekonomide bu yaşadığımız durum bize altın değerinde fırsat sunuyor. Her kriz bir fırsatı içinde barındırır. Türkiye bu süreci iyi okuyacak ve bu süreçten güçlenerek çıkacak. Ben buna inanıyorum. Ülkemizin potansiyeli, insanımızın kabiliyeti bunu yapacak güçtedir."