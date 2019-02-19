AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kendi İmzasının da Bulunduğu, '"Hayvan Hakları" ile...
1 saat önce
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, '"Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
, kendi imzasının da bulunduğu, '"Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:27 Kaynak: AA
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