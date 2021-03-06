AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Tokat'taki anaokulunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Tokat'taki anaokulunun açılışında konuştu Açıklaması

06.03.2021 20:25
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Tokat'taki anaokulunun açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ABD'nin milli gelirinin yüzde 3,5, Avrupa Birliği'nin de yüzde 6,5 küçüldüğünü belirterek, "(Türkiye, yüzde 5 küçülecek) dediler, 2020'yi yüzde 1,8 büyümeyle kapattık.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ABD'nin milli gelirinin yüzde 3,5, Avrupa Birliği'nin de yüzde 6,5 küçüldüğünü belirterek, "( Türkiye, yüzde 5 küçülecek) dediler, 2020'yi yüzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yılın ilk yarısını belki yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatacağız." dedi.

Eşi Semiha Yıldırım ile kente gelen Milletvekili Yıldırım, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Binali Yıldırım, açılışta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecini Türkiye'nin iyi yönettiğini söyledi.

Bunu sağlık altyapısı sayesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eğer hazırlıksız olsaydık halimiz ne olacaktı? İşte dünyayı yöneten süper güç dediğimiz ülkelerin, topu topu bütün dünyada yarım gramı geçmeyen bu mikrop karşısında nasıl diz çöktüklerini gördük. Türkiye, altyapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir ve vermeye devam ediyor. Bu salgının ne zaman biteceği henüz belli değil. Hiç kimse bilmiyor. Bilinmezlik en kötü şeyidir. Her şeyi yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Onun için hepimize büyük sorumluluk düşüyor."

"Avrupa Birliği'nin milli geliri küçüldü, Türkiye 2020'yi büyümeyle kapattı"

Yıldırım, tedbiri elden bırakmayacaklarını ve hayatı da durdurmayacaklarını belirterek, insanların ihtiyaçlarının ve bazı sorumluluklarının bulunduğuna işaret etti.

Hayat sürerken tedbirleri almaya devam edeceklerini dile getiren Yıldırım, "Pandemi döneminde Amerika dediğiniz ülke, milli geliri yüzde 3,5 küçüldü. Avrupa Birliği yüzde 6,5 küçüldü. (Türkiye, yüzde 5 küçülecek) dediler, 2020'yi yüzde 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yılın ilk yarısını belki yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatacağız. Türkiye, büyük, imkanları ve fırsatları geniş bir ülke. Ben inanıyorum ki bu pandemi süreci bize bambaşka fırsatlar sunacak. İhracatımız artmaya devam diyor. Birçok yönden farklı farklı fırsatları da bu salgın bize sağlayacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım okul bahçesine fidan dikti.

"Bu coğrafya aynı zamanda geleceğimiz"

Program sonrasında Erbaa ilçesine geçen Yıldırım, iplik fabrikasının temel atma törenine katıldı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, dünyada koronavirüs salgınının öncesi ve sonrası diye bir durumun söz konusu olacağına dikkati çekti.

Koronavirüs salgını sonrası bütün ezberlerin bozulacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eskiden zenginlikler doğudan batıya doğru giderdi. Son 50 yılda hep böyle oldu ama şimdi tersine döndü. Batıya giderken de Türkiye'den geçiyordu, batıdan doğuya giderken de Türkiye'den geçecek. Rabbim bize doğal gaz, petrol gibi ayrıcalıklı bir imkan vermemiş ama bize öyle bir coğrafya vermiş ki bu coğrafya bizim kaderimiz. İşte bu coğrafyayı ulaşılır hale getirmek de bizim hep önceliğimiz oldu."

Programa Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve MHP İl Başkanı Mustafa İpek de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Tokat'taki anaokulunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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