AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, Menderes'te kurs binası açtı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes ilçesinde Ekarte Eğitim Kurumlarına ait kurs binasının açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Çankırı, Ekarte Eğitim Kurumlarının kentteki eğitim ve öğretim hayatının gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Kütüphanesi de olan 5 derslikli binanın bulunduğu merkezin Menderes'e hayırlı olmasını dileyen Çankırı, "Burada hayırlı bir iş yapıyoruz. İnşallah daha nicelerini açacağız. Burada eğitim alacak 180 öğrencinin üniversitede iyi yerler kazanmasını bir anne bir abla olarak gönülden diliyorum." dedi.

Menderes Kaymakamı Cevat Çelik de öğrencilere başarı diledi.

Ekarte Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yaşadı, kurumlarının 5 yıl önce faaliyete başladığını, her zaman temel prensip olarak disiplinli eğitimi hedeflediklerini söyledi.

Kurslarına yoğun bir ilginin olduğunu dile getiren Yaşadı, "Ekarte Eğitim Kurumları olarak 5 şubeye ulaştık. 70 kişi istihdam ediyoruz. İlk hedefimiz bu sayıyı 100'e çıkararak ülkeye istihdam konusunda katkı sağlamak." diye konuştu.

???????