AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'den 29 Ekim mesajı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bekle, mesajında, cumhuriyetin tarihler boyu bağımsızlığını ve öz değerlerini her şeyin üstünde tutan Türk milletinin en büyük zafer tacı olduğunu, bu tacı taşıyıp korumanın, ilk günkü heyecan ve kararlılığı muhafaza etmekle mümkün olduğunu belirtti.

Başta Milli Mücadelesini ve cumhuriyetin tesisini büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya erdiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık ve vatan aşkıyla canları pahasına direnen atalarımıza çok şey borçlu olduklarını aktaran Bekle, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, muazzam bir medeniyetin, tarihler boyu süren muazzam bir direniş öyküsünün eseridir. Bu eserin son sözünün yazıldığı Milli Kurtuluş Mücadelesi ve Cumhuriyet'in ilanı, dünya tarihinin gıpta ettiği bir azim ve kararlılığı anlatır. Bir milletin, yokluğa, açlığa, çaresizliğe aldırmadan, içindeki vatan ve bağımsızlık aşkıyla nelere kadir olduğunu anlatır. O millet ki, bugün de çelikten iradesi ve dayanışma ruh ve heyecanıyla her türlü oyunu tersine çevirebilecek güçtedir.

Bu düşüncelerle, milletimizin ve tüm İzmirliler'in Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Coşkumuzu hiç kaybetmeden 2023'e hep birlikte erişmeyi diliyor, bize bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehit ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum."