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AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: "Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı" - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: "Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı"

12.08.2021 13:39
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle:

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Muğla'daki yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Muğla'daki yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesinde devletin tüm kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının cansiparane çalıştığını söyleyen Vekil Bekle, "Burada gerçekten bir tarih yazıldı" dedi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindeki heyet ile birlikte 1 Ağustos'tan beri Muğla'daki yangın bölgelerinde ekiplerle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Cemal Bekle, bölgede yangını söndürme ve soğutma işlemlerini yakından takip etmesinin yanı sıra bölgedeki yardım çalışmalarına da destek veriyor. Yangından zarar gören alanları tek tek ziyaret eden, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vekil Bekle, "Öncelikle ormanın kahramanlarına, bu mücadelede şehit düşen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından kadın, erkek, genç, yaşlı yangınlarla mücadele için kahramanca buraya gelen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Devlet burada, ilgili tüm kurumlar cansiparane sahada"

Vekil Bekle; Marmaris, Menteşe, Milas, Köyceğiz ve Yatağan'ın pek çok mahallesi yangından etkilendiğini belirterek, "Bir yangın bölgesine giderken başka bir yerden haber alıyorduk. Birileri yalan haberlerle gündemi manipüle etmeye çalışsa da, algı operasyonları ile siyasetin ahlakına ters açıklamalarda bulunsalar da bugün burada herkes bir şeyi çok net olarak gördü. Burada gerçekten bir tarih yazıldı. Devlet burada, ilgili tüm kurumlar cansiparane sahada. İlk andan itibaren güçlü devletin gereği olarak reaksiyon verilmiş, olaylara müdahaleler başlamıştır; ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz ilk andan itibaren bölgede varlık göstermiştir. Birileri sosyal medyada ve sahada provokasyonlara yeltenip, çalışmaları sabote etmeye çalışsa da vatandaşlarımızın sağduyusu ve devlet güçlerimizin çalışmalarıyla bu kişiler etkisiz hale getirilmiştir. Bugün bu manipülasyonlarla ve algı operasyonları ile siyaset mühendisliği yapanlar yarın en büyük cevabı vatandaşlarımızdan alacaktır. Kim hangi oyunla gelirse gelsin; milletçe birbirimize can suyu olacak, yeşil vatanı çok daha gür bir şekilde yeşerteceğiz" diye konuştu.

Vekil Bekle'den teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile koordinasyon toplantılarına da katılan Cemal Bekle, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını beraber saracaklarını ve devletin maddi ve manevi gereken her türlü desteği sağlayacağını belirterek, devletin varlığını ve güvenini hissettiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, birlikte mücadele ettikleri milletvekillerine ve tek yürek olan vatandaşlara teşekkür etti. - İZMİR

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı

Cemal Bekle, AK Parti, Yangın, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: 'Yangın bölgelerinde gerçekten bir tarih yazıldı' - Son Dakika


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