AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret

30.05.2022 16:55
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı ziyaret etti.

Baysal, AA'nın bölgedeki çalışmaları hakkında Çankırı'ya bilgi verdi.

Çankırı ise İzmir'in, Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu ve buraya hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

İzmirlilerle her platformda bir araya geldiğini belirten Çankırı, "Vatandaşlarımızla aramızda çok güzel bir iletişim var. Meclisteki mesaimin dışında her fırsatta İzmir'de kıymetli hemşerilerimizle bir araya geliyorum. Ne istekleri varsa bunları ziyaretlerimde ya da daha sonra telefonla bana iletiyorlar. Onlarla her platformda bir araya gelerek sohbet ediyoruz. İzmirlilerin yüzünü güldürmek için 7 gün 24 saat mesai harcamaya devam edeceğim. İzmir her şeyin en iyisine laik bir kent." dedi.

Ziyaret sonunda Baysal, Çankırı'ya AA tarafından hazırlanan 2021 yılı almanağını hediye etti.

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Çankırı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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