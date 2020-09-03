AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, aşure dağıttı - Son Dakika

Türkiye 'nin Karadeniz 'deki doğal gaz keşfini hatırlatan Kaya, " Doğu Akdeniz 'de yıllardır beklenen doğal gazı bulmuş olduk. Amerika rahatsız, Avrupa rahatsız. Türkiye büyümeye devam ediyor." dedi.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu