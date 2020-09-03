AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, aşure dağıttı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.
Atilla Kaya, AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı önünde düzenlenen aşure etkinliğinde partililere seslendi.
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfini hatırlatan Kaya, " Doğu Akdeniz'de yıllardır beklenen doğal gazı bulmuş olduk. Amerika rahatsız, Avrupa rahatsız. Türkiye büyümeye devam ediyor." dedi.
Kaya, partinin yeni ilçe yönetimiyle 2024'te Ödemiş'te birinci parti olacağına inandığını da söyledi.
Partililere aşure dağıtan Mahmut Atilla Kaya, etkinliğin ardından Ödemiş Ticaret Odasına ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:45 - Kaynak: AA
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