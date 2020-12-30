AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İnciraltı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İnciraltı açıklaması Açıklaması

30.12.2020 22:33
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İnciraltı açıklaması Açıklaması, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı semti için "kamu yararı" kararı alındığını bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı semti için "kamu yararı" kararı alındığını bildirdi.

Milletvekili Kaya, Twitter'den yaptığı açıklamada, İnciraltı konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Semtin kentin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, "İnciraltı'nın güzel şehrimize devasa bir yeşil alan kazandırılarak, sağlık ve termal turizm temalı, yüksek kat olmaksızın planlanması yolundaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İzmir'imiz ve İnciraltı için önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bugün İnciraltı için 'kamu yararı' kararı almış bulunmaktadır. Böylece, planlama çalışmaları kamu yararı çerçevesinde sürdürülecektir. İnciraltı, belediyelerimiz, oda, borsa, meslek kuruluşlarımız, STK'lar ve bölgedeki toprak sahiplerinin de içerisinde olduğu bir süreç ile planlanıyor. İzmir İnciraltı planlama sürecinde çoğu gitti azı kaldı."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İnciraltı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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