AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir metrosu açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir metrosu açıklaması Açıklaması

20.07.2022 23:42
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir metrosu açıklaması Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Danıştayın, İdare Mahkemesinin ihaleyi "iptal eden" kararını onadığını bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Danıştayın, İdare Mahkemesinin ihaleyi "iptal eden" kararını onadığını bildirdi.

Kaya, Twitter hesabından, Buca metrosu ihalesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li İzmir Büyükşehir, Buca Metrosu ihalesini 529 milyon lira fazlasına ihalede ikinci olan firmaya vermişti. Belediyenin temyiz talebini reddeden Danıştay, İdare Mahkemesinin usulsüz ihaleyi iptal eden kararını onadı. 529 milyon lira birilerinin değil İzmirlinin cebinde kaldı!"

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu için düzenlenen ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren şirket kazanmış, hattın temeli 14 Şubat 2021'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atılmıştı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihalede en düşük teklifi veren Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ ortaklığının itirazı üzerine, ihaleye ilişkin kararı iptal etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden bugün yapılan yazılı açıklamada ise Danıştayın verdiği kararla Buca metrosunun yapımı işinin önünde hukuki engelin kalmadığı ileri sürülmüştü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir metrosu açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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