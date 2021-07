AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Tunç Soyer'e trafik sorunu eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'de trafiğin günden güne içinden çıkılamaz hale geldiğini ancak trafiği rahatlatacak çözümlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilmediğini savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kaya, Torbalı, Balçova ve Karabağlar'da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Kaya, İzmir'deki trafik sorununa karşı 20 yıldır adım atılmadığını belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Tunç Soyer, İzmirlilerin aklıyla alay eder gibi trafiği araç sayısına bağlıyor ve çözüm olarak kontak kapatmayı öneriyor. Ancak resmi rakamlar Soyer'i yalanlıyor. Mesele araç sayısının artması değil. Trafikte alternatif yol ve çözümlerin CHP'li Soyer tarafından üretilmemesi. Soyer, bir türlü kendini İzmirlinin ve kentin gündemine adapte etmiyor. İzmirlinin yaşamını çile haline getiren trafik ve alt yapı sorunlarına el atmıyor. Sorunun çözümü ve yolları belli."

Konak Tüneli ve çevre yolunu yaparak bir nebze ulaşımı rahatlattıklarını, 2019 yılında Tunç Soyer'in talebiyle Karabağlar Yeşillik Caddesinin karayolları ulaşım alanından çıkartılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yol ağına sokulduğunu aktaran Kaya, "Buraya yapacakları battı çıktılarla o bölgedeki trafiği rahatlatacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da bu talebi uygun görerek bu yolu karayolu ağından çıkartıp İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Bunun üzerinden tam 2 yıl geçti. Bırakın çivi çakmayı daha ortada proje bile yok." ifadelerini kullandı.

Kadın kollarında üye kaydı başarısı

Öte yandan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bergama'da Mahalle Başkanları Bölge toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen'den mahalle başkanlarının katıldığı toplantıyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Ankara'da düzenlenen kadın kolları il başkanları toplantısından güzel bir haberle döndüklerini aktardı.

Büyükdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir, üye artırmada İzmir Kadın Kolları olarak Türkiye birincisi olduğumuzu ifade etti. Bu başarı tüm İzmir teşkilatının başarısı. İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli öncülüğünde her hafta gerçekleştirdiğimiz 'eş zamanlı karınca modeli' saha çalışmalarımızın da bu başarıda çok büyük katkısı var. İl Başkanlığımız da üye arttırmada Türkiye'de ilk 5'e girerek bizleri gururlandırdı. Üye çalışmasında yeni hedefimiz her sandıkta her ay yeni bir üye kazandırmak."