AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

06.04.2021 19:59
AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Bu bildirinin odağı, 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak adlandıranlardır.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Bu bildirinin odağı, 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak adlandıranlardır. Aziz milletimiz ne bu bildiriyi kaleme alan emekli apoletlileri ne de ona destek veren muhalefeti asla unutmayacak." dedi.

Kırkpınar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi ve kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, sözde bildiriyle siyasete akıl, millete ayar verme cahilliğine düştüğünü söyledi.

Yıllardır içeride ve sınır ötesinde, vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekli zatların, uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığını üstlendiğini dile getiren Kırkpınar, "Kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da yalnızca FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömmüş ve hak edenlere, hak edilen cevap verilmiştir." diye konuştu.

Millet iradesini geri götürmek isteyenlere, demokrasinin asla geri gitmeyeceği çağrısında bulunan Kırkpınar, şöyle devam etti:

"Vesayet nostaljisi içinde olanlar ve milletin temsilcisine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokrasi ve güçlü siyasetimiz mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini cansiperane şekilde korurken, Kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücümüzle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, kısacası Türkiye, artık eski Türkiye olmaktan çıkmışken gösterilen bu tavır ülkemize ve milletimize ihanet olarak hafızalarımızda yerini koruyacaktır."

Emekli amirallerin, 15 Temmuz'da bir araya gelerek, yine bir bildiriyle neden FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında bir kınama mesajı yayınlamadığını soran Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve egemenliğimize yönelik sayısız tehdit karşısında susanlar; Türkiye, hedeflerine yönelik kararlı adım attıkça konuşup yazmaya başladılar. Konuşmaları gereken yerde susup, susmaları gereken yerde konuşanlar bilmelidir ki vesayetin değil, demokrasinin hakim olduğu, cuntacıların değil, milletin sözünün geçtiği Türkiye'de haddi aşan ifadelerle yazılmış bir bildirinin hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Türkiye'de bedel ödenmiş bir demokrasi vardır. Halen cunta ve vesayet özlemi içinde olanlar, milli iradenin ve sivil siyasetin üzerinde baskı kurmaya çalışanlar, karşılığını bizatihi milletten ve temsilcilerinden alırlar.

Ülkemizi geri götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Başaramayacaklar. Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmek isteyen bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevap mutlaka verilecektir. Bu bildirinin odağı, 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak adlandıranlardır. Bu bildirinin müellifleri, bildiriyi destekleyen ana muhalefettir. Aziz milletimiz ne bu bildiriyi kaleme alan emekli apoletlileri ne de ona destek veren muhalefeti asla unutmayacaktır. Biz bu bildiriyi şiddetle kınıyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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