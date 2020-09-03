AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan, CHP'lilere "sessizlik" tepkisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan, CHP'lilere "sessizlik" tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP'li bazı isimlerin, Yunanistan'ın Meis Adası'nda görev yapan AA ekibinin tehdit edilmesine ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde basın mensuplarının darbedilmesine sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan, CHP'lilere

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP'li bazı isimlerin, Yunanistan'ın Meis Adası'nda görev yapan AA ekibinin tehdit edilmesine ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde basın mensuplarının darbedilmesine sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

Yaşar Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de CHP Gençlik Kolları Kongresinde gazetecilerin darbedildiğini, Yunanistan'ın Meis Adası'na haber çalışmaları için giden AA ekibinin de ırkçı Yunan internet sitesinde ajanlıkla suçlanıp tehdit edildiğini hatırlattı.

Kırkpınar, şöyle dedi:

"İzmir'de CHP Gençlik Kolları Kongresinde gazetecilerin darp edilmesine ve AA muhabirlerinin Meis Adası'nda Yunanlar tarafından baskı görüp tehdit edilmesine sessiz kalanlar, yaptığı yayınlar ile toplumu defaten kin ve düşmanlığa sevk eden Tele1'in ceza almasına tepki gösteriyorlar. CHP'li bazı milletvekilleri, görevini yapan gazetecilere yapılanları görmezden gelip yandaş medyalarına nasıl da sahip çıkıyorlar. Yalan, iftira, seviyesizlik ve tarafgirlik üzerine siyaset yapan bir zihniyetten ülke ve millet için hiçbir şey beklenemez. İkiyüzlülük üzerine de siyaset yapılmaz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırkpınar, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan, CHP'lilere 'sessizlik' tepkisi - Son Dakika

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