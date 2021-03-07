AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Selçuk'ta kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Selçuk ilçesinde yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada Belevi kanal temizleme işlemi ve Küçük Menderes Nehri Islah Projesi'ndeki çalışmaları gözlemlediğini, bölge halkıyla bir araya geldiğini belirtti.

Belevi kanal temizleme işlemi sayesinde bölgenin bu kış şiddetli yağmurlardan olumsuz etkilenmediğini kaydeden Kaya, Küçük Menderes Nehri'ndeki çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

İlçedeki TOKİ konutları şantiyesine giden Kaya, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuk ilçesinde artan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 50 bin sosyal konut kapsamında projelendirilen yeni yerleşim alanının 1000 konuttan oluştuğunu aktaran Kaya, "İki etap şeklinde planlanan projenin yaklaşık 130 bin metrekare alan üzerine tasarlanan bu etabında 57 blokta 620 konut bulunuyor. Ayrıca beş ticari bina, bir okul ve mescit ile 637 araçlık açık otopark yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- "Efes Antik Kanal Projesi hassasiyetle devam ediyor"

Kaya, Selçuk programı kapsamında Efes Antik Kanal Projesi çalışmalarını da inceledi.

Buradaki çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirten Kaya, Efes Antik Kenti'ne denizden ulaşımı sağlayan, 6 bin 130 metre uzunluğundaki tarihi Efes Antik Kanalı'nın tamamlanmasıyla birlikte, sahip olduğu kültürel değerlerle kapasitesinin altında turizm hizmeti veren bir destinasyon olan Efes'in hak ettiği yere ulaştırılacağını hatırlattı.

TOKİ tarafından yenisi inşa edilecek olan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nun alanına da giden Kaya, "Selçuk'umuza kazandırılan bu devasa kamu yatırımları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve ilgili bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.