Üye Girişi
AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan belediyeye K plan notu eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan belediyeye K plan notu eleştirisi

10.02.2022 12:13
AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan belediyeye K plan notu eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depremde hasar gören vatandaşların evlerini yeniden yapmak için emsal kaybı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm beklerken K alanları plan notu ile vatandaşın oyalandığını savundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depremde hasar gören vatandaşların evlerini yeniden yapmak için emsal kaybı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm beklerken K alanları plan notu ile vatandaşın oyalandığını savundu.

Yaptığı yazılı açıklamada İzmir Depremi'nin ardından geçen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Depremzedeler için 330 milyon dolar Dünya Bankası'ndan kredi sözleşmesi imzaladım. Ancak Cumhurbaşkanı imzalamıyor.' diyerek depremzedeleri oyaladığını iddia etti.

Nasır, Dünya Bankası ile böyle bir kredi sözleşmesinin imzalanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evleri yıkılan ve deprem tehdidi altında olan vatandaşlar, evlerini yeniden yapmak ve yenilemek için umut ile emsal kaybı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm için sorumluluğunu yerine getirmesini beklerken, Belediye K alanları plan notu ile vatandaşı oyalayarak İzmir'e 15 ay kaybettirdi. K plan alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenerek evini yıkıp yeniden yapmaya çalışan vatandaş, yeni bir sürprizle karşılaştı. Daha önceden emsale dahil olmayan sığınak, otopark, merdiven kovanları gibi alanların da emsale dahil olduğunu söyleyerek vatandaşları mağdur ediyorlar. 1. derece deprem riski olan İzmir'de kendi yaptıkları düzenlemeyi yüzlerine gözlerine bulaştıran, kentsel dönüşümü siyasi bir risk görerek bugüne kadar 6306 Sayılı yasa ile bir daire dahi yapmayan, PR çalışmaları ile göz boyamaya çalışarak İzmir'e zaman kaybettiren bu zihniyeti, İzmirli hemşerilerimin taktirine bırakıyorum."

Hükümetin depremin ilk anından itibaren İzmirlilerin yanında olduğunu, kentte tarihin en büyük kentsel dönüşümünü başlattıklarını bildiren Nasır, depremde evleri yıkılan vatandaşlara evlerini modern ve deprem yönetmeliklerine göre yaparak teslim etmeye başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kentsel dönüşüm destek limitlerinin 2 katına çıkarıldığı, üst tutar limitinin 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildiğini aktaran Nasır, bu kararın kentteki dönüşümü hızlandıracağını kaydetti.

YORUMLAR
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan belediyeye K plan notu eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:12 Lucescu, Portekiz-Türkiye maçı itirafı geldi! Sözleri adeta şifreydi
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan belediyeye K plan notu eleştirisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement