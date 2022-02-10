AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan belediyeye K plan notu eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depremde hasar gören vatandaşların evlerini yeniden yapmak için emsal kaybı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm beklerken K alanları plan notu ile vatandaşın oyalandığını savundu.

Yaptığı yazılı açıklamada İzmir Depremi'nin ardından geçen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Depremzedeler için 330 milyon dolar Dünya Bankası'ndan kredi sözleşmesi imzaladım. Ancak Cumhurbaşkanı imzalamıyor.' diyerek depremzedeleri oyaladığını iddia etti.

Nasır, Dünya Bankası ile böyle bir kredi sözleşmesinin imzalanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evleri yıkılan ve deprem tehdidi altında olan vatandaşlar, evlerini yeniden yapmak ve yenilemek için umut ile emsal kaybı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çözüm için sorumluluğunu yerine getirmesini beklerken, Belediye K alanları plan notu ile vatandaşı oyalayarak İzmir'e 15 ay kaybettirdi. K plan alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenerek evini yıkıp yeniden yapmaya çalışan vatandaş, yeni bir sürprizle karşılaştı. Daha önceden emsale dahil olmayan sığınak, otopark, merdiven kovanları gibi alanların da emsale dahil olduğunu söyleyerek vatandaşları mağdur ediyorlar. 1. derece deprem riski olan İzmir'de kendi yaptıkları düzenlemeyi yüzlerine gözlerine bulaştıran, kentsel dönüşümü siyasi bir risk görerek bugüne kadar 6306 Sayılı yasa ile bir daire dahi yapmayan, PR çalışmaları ile göz boyamaya çalışarak İzmir'e zaman kaybettiren bu zihniyeti, İzmirli hemşerilerimin taktirine bırakıyorum."

Hükümetin depremin ilk anından itibaren İzmirlilerin yanında olduğunu, kentte tarihin en büyük kentsel dönüşümünü başlattıklarını bildiren Nasır, depremde evleri yıkılan vatandaşlara evlerini modern ve deprem yönetmeliklerine göre yaparak teslim etmeye başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kentsel dönüşüm destek limitlerinin 2 katına çıkarıldığı, üst tutar limitinin 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildiğini aktaran Nasır, bu kararın kentteki dönüşümü hızlandıracağını kaydetti.